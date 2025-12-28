2025年封關前強震！台積電穩軍心工安系統運作正常、台股兩萬八持續盤堅

台股示意圖。資料照



聖誕假期交投清淡，美股三大指數小跌、台積電ADR漲1.35%。2025年封關在即，1227強震來襲，台積電已說明部分廠區緊急疏散，各廠區目前安全系統運作正常，台股有望在兩萬八大關持續盤堅。安聯投信台股團隊表示，台股在美科技結盟、記憶體需求增溫、美股創新高，以及美國CES 2026展即將開展所帶動的樂觀預期等利多因素帶動下，動能持續增溫。

台股26日以28443點開出，盤中高檔狹幅震盪，全場在權值股表態支撐，加上銅概念股與PCB族群漲勢帶動，終場上漲184.04點，收在28556.02點，再刷新高收盤紀錄，成交量4433.61億元。周線收紅。

展望2026年，安聯投信台股團隊表示，挾AI題材領軍的台股基本面，有望在正向展望撐盤下持續輪動，台股大架構看多。但考慮到第一到第二季營收淡季，不排除農曆年後出現合理健康修正，屆時短線可能需審慎看待，中長期在AI需求強勁、企業獲利持續成長，趨勢仍樂觀。

回到基本面，根據安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。

在產業面，安聯投信台股團隊表示，根據美國大廠及供應鏈訪查，AI人工智慧相關需求真實且強勁，資料中心建置及AI硬體擴產持續，AI軟體及應用也持續發展，近兩年由幾乎沒有產品到百花齊放，能否贏得使用者買單的競爭相當激烈；相比於投資AI軟體可能面臨產品快速更迭風險，硬體風險相對低、訂單能見度高，且產業機會持續擴散外溢，創造台灣供應鏈更多機會。

