2025年封關日台股見29000點 今年上漲近6千點

今天(31日)是台北股市2025年封關日，加權指數盤中一度觸及29009點，收盤時上漲256點，收28963點，再次刷新盤中以及收盤新高。以今年來看，台股和去年(2024年)底23035點相比，全年上漲5928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。匯市部分，封關日收31.438元，全年升值1.343元、升幅達4.27%。

2025年台股雖遇上關稅風波，大盤仍走出震盪向上走勢，加權指數更在31日封關日盤中刷新高至29,009點，最後收28,963點，仍刷新收盤最高紀錄，漲勢高度集中於電子類股與AI族群。台新投顧副總黃文清說：『(原音)4月的時候因為美國對等關稅的影響，股市有比較大的衝擊，來到最低17306點，但隨即在市場對AI基本面的憧憬，導致AI的相關股票集中火力在拉抬整個行情。今年到最後確實又有一個非常大的多頭行情，指數今年收盤，今天盤中最高也到2萬9，所以看起來是非常好一年。』

廣告 廣告

台股登上29000點在2025年封關日成真，台積電成為大功臣，一早就先攻上1550元的歷史新高，市值突破新台幣40兆元大關，也拉升台股大盤指數逾250點。

分析師指出，台股2025年被外界認為是台積電「一個人的武林」，2026年台積電能否持續好表現，且引領其他供應鏈、激勵台股大盤進一步表現，更加令外界關注。分析師龔鴻彬說：『(原音)台北股市就整個產業結構來看，理論上應該是漲幅的領頭羊，但是我們的漲幅和相關其他的一些AI伺服器的國家來說，其實漲勢是相對比較弱一點，所以今天的一個大漲創高的一個格局來看，雖然說尾盤台積電略為拉回，造成指數沒有正式站上29000點，但是我認為反而是對於台北股市是一個重新開始的機會，2026年的行情我認為會持續性的走強。』

匯市部分，新台幣兌美元匯率2025年封關日收31.438元，全年升值1.343元、升幅達4.27%，終結2022年以來封關日貶值走勢。展望2026年，多數研究機構普遍預期受惠於AI應用商機持續擴大、台灣出口帶動經濟表現成長，再加上聯準會降息持續，新台幣仍有升值空間。不過，央行總裁楊金龍在今年最後一次央行理監事會後記者會上表示，資金進出已經成為主導匯市的關鍵，資本流動對新台幣匯率的影響遠大於實體貿易。