2025年封關日驚奇！台積電站上1550元市值衝破40兆元 帶領台股問鼎兩萬九千點

台積電董事長暨總裁魏哲家。

今日是台股2025年最後一天交易日，權值股王台積電也不負眾望，盤中帶著加權指數衝破兩萬九千點，台積電上漲30元，漲幅1.97%，股價來到歷史新高的1550元。

台股2025年封關日再迎來驚奇，權值股王台積電衝上1550元新天價，漲幅1.97%，市值突破40兆元，也帶領台股衝上29001點，今年台股紀錄再添一筆。

台積電昨日（12/30）才在官網低調宣布2奈米已經在今年第四季正式量產，正式宣告2奈米時代來臨。據了解，台積電2奈米產能已經被多家大客戶預定，包含輝達、蘋果等大廠瘋搶產能，為的就是在最新一代產品中採用最先進的2奈米晶片。

台積電2奈米技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。台積公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。



