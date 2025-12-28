2025年尾聲天氣洗三溫暖！週一暖陽高照 跨年夜急凍下探15度

[Newtalk新聞] 2025年最後倒數時刻，全台天氣將劇烈震盪。雖然今(28)日起冷氣團減弱，各地迎來短暫回暖，週一更是陽光露臉的洗衣好時機，但專業氣象粉專「天氣風險」示警，週二起東北季風再度增強，跨年夜恐達大陸冷氣團等級，北部與東半部轉為濕冷，元旦清晨低溫更可能下探14度，追曙光碰運氣難度高。





天氣風險說明，受到偏東風影響，今(28)日大陸冷氣團勢力減退，北台灣與宜蘭高溫回升至20度，中南部與花東更可達24至26度。天氣風險指出，這波回暖趨勢將在週一(12/29)達到高峰，屆時全台天氣穩定，中南部及東南部高溫可來到25至27度，北部也有21至22度，建議民眾把握跨年夜前「最後的洗衣曬網好時機」。

不過好天氣稍縱即逝，天氣風險表示，週二(12/30)將是天氣轉折點。隨著東北季風增強，北台灣雲量增加並轉為局部有雨，氣溫將由北往南逐日下滑。天氣風險特別提醒，週三(12/31)跨年夜強度不排除達到大陸冷氣團等級，各地低溫下探15至17度，加上水氣影響，北部與東半部將呈現濕冷狀態，參加跨年活動需備妥雨具。





天氣風險分析，2026年1月1日當天冷空氣影響最強，北部與東半部因雲層厚實且有局部降雨，看見日出機率偏低；相較之下，中南部與台東見到曙光機率較高。但天氣風險警告，元旦清晨氣溫極低，部分平地低溫恐跌至14至15度。





至於元旦假期後半段，天氣風險進一步強調，週五至週六(1/2-1/3)雖然天氣轉乾，但受乾冷空氣與輻射冷卻效應雙重夾擊，清晨依舊寒冷，直到週六白天冷氣團才會逐漸減弱。面對本週天氣起伏劇烈，天氣風險呼籲民眾外出採洋蔥式穿法，長輩與心血管疾病患者更應特別注意身體狀況。

