2025年山村樟湖成果展 展現智能地域設計多樣與創新

▲2025年山村樟湖成果展。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】國立雲林科技大學智能地域設計服務研究中心（以下簡稱智地中心）於 2025 年 12 月 12 日至 14 日假樟湖社區活動中心舉辦「2025 年山村樟湖成果展」。

活動由智能地域設計服務研究中心主任暨樟湖場域召集人黃世輝教授致詞揭開序幕，並邀請樟湖社區發展協會林啟顯理事長及樟湖生態國中小學陳清圳校長共同致詞，為成果展增添光彩。

樟湖場域在計畫主持人黃世輝教授帶領下，結合多位子計畫執行教師，跨專業投入社區，共同推動在地知識深化與永續發展，首先，黃教授率領雲科大研究生與樟湖生態國中小學生，以田野踏查與訪談深入理解樟湖地方知識，聚焦「竹子」與「酸食」文化，培養學生的在地觀察與文化理解能力；並於下半年延伸研究至阿里山豐山村，採跨齡共學方式探討「水資源」與「農業」議題，透過真實場域實作奠定區域知識與生態博物館基礎；其次，彭立勛副教授將設計課程帶入樟湖，指導學生以地方元素進行視覺轉譯，產出茶葉包裝、黃頭鷺繪本等成果，並持續優化樟湖社區 AR 虛擬實境 APP，使科技應用更貼近在地；翁註重教授帶領雲科大與樟湖生態國中小師生參與「樟湖社區步道走讀工作坊」，透過耆老導覽、古道踏查與步道理念講座，並運用 AI 輔助練習，深化學生對環境永續與工法的理解，並創作多款步道標示設計；梁佳美助理教授長期關注樟湖茶產業，此次依據多年累積資料完成茶廠履歷設計與內容整理，使產業特色更具系統性與辨識度；王淑宜助理教授則帶領志工團與學生學習移印染、蠟染與型染等技法，並實作竹紙製程，結合藍染、茶葉、咖啡等地方素材開發文創商品，展現樟湖文化的多元創新與永續價值。

活動尾聲亦舉辦「大學與社區交流座談會」，由雲科大、樟湖生態國中小與社區三方對談，透過座談會了解樟湖對未來地方發展的期待，使大學在下一年度的場域行動能更貼近社區需求，開啟更多大學與地方共創的契機。

此次成果展整合跨領域研究成果，系統化呈現樟湖在古道、茶產業、竹產業、造紙、藍染等面向的地方知識，並結合科技應用，展現智能地域設計的多樣與創新。

智地中心期望在各領域專業的支持下，持續協助樟湖在文化、視覺、青銀共融與產業等面向發展，促進資源分享、文化活化與社區魅力展現，進而激發居民參與行動。最後，誠摯邀請樟湖社區民眾一同參觀，細細品味這場充滿智慧與地方精神的成果展。