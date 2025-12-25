2025年底不平靜！最神命理師不忍出手了 示警2026年「8大危機」

記者蔡維歆／台北報導

廖美然預測2026年運勢。（圖／鴻凱娛樂提供）

命理大師廖美然時常受邀於各大節目預言每年運勢及分析政治人物選舉總統大選等觀點神準預言，被網友公認爲比印度神童阿南德還神準，更被美譽封為「台灣觀世音」，因2026 丙午年馬年是峰火連天年，驛馬動亂，全球世界動盪，是非常不平安的一年。廖美然老師要教大家如何提早防範注意改變運勢，更特別針對2026丙午年火馬年提供馬上發財開運妙法以及今年超強開運大吉日超強吸金大法，並搶先恭祝大家馬年行大運，新年快樂平安健康發財。

廖美然教大家新的一年逢凶化吉。（圖／鴻凱娛樂提供）

廖美然表示2026 丙午年 (火馬年) 也是三元九運，180年中火最旺的一年，丙午天干地支都是火，更走在九運的離火掛上，火過旺、土燥剋金、木旱、水流，如果在乙巳年2025年，已經覺得很不安定，那麼2026恐怕更不安定，恐遇 “種植防水流””六畜恐瘟疫””冬天不行船””青年多失卒”！！

丙午年要注意哪些事：

1.烽火連天、國與國的爭端、火山爆發、地震、驛馬動亂、世界動盪。

2.國內各黨派系、內鬥明顯、女性各方面表現亮眼。

3.金融業多裁員、壽險業面臨寒流壓力、市場消費緊縮、租售空屋量只增不減、汽車業蕭條(包括二手車市場)。

4.千萬要注意小心火災、水災、山火、風災、爆炸、 車禍、交通事故多、電力系統故障、缺電、 玻璃爆裂。

5.熱浪侵襲、熱衰竭、中風、心臟血管疾病、心猝、眼疾增多。

6.小心多重病毒(疫情)危害、吸毒、猝死、毒駕、酒駕肇事多、打劫、恐嚇、勒索案件多、靈骨塔、廟宇及銀行小心竊賊。

7.小心集會暴動、打架傷害、隨機傷人事件增加，注意身邊安全、強暴事件增多、人與人情緒爆炸 容易起衝突。

8.2026分手年、離婚、情侶分手、企業合夥、合作破局及變動。

《 2026十二生肖運勢 》

鼠-沖太歲，水火相沖，感情易有變動，屬鼠冬天生，今年桃花開。

牛-害太歲，口舌是非多，小心影響人際關係。

虎-今年有新展望，事業運好，要把握機會，勿管閒事惹官非。

兔-重整斷捨離，無論人或物，都能好運相隨，貴人相挺。

龍-逢喪門星，不探病，不近喪家，參加喜事可避血光。

蛇-太陽星高照，一片光明，財進心喜，注意財不露白。

馬-需安太歲保平安，凡事低調可避險，注意身體多喝水，勿熬夜，冬天生之馬名利雙收。

羊-年逢六合星之喜，順利有成，事業旺順之年，但需避酒色，才能防破財。

猴-年逢天狗星，不與人爭吵辯論，避免血光之災，開車宜靜心，勿常按喇叭，恐有橫禍。

雞-男女有愛，桃花朵朵，人脈擴展，遊刃有餘。

狗-年縫三合財星，進財有利，但逢白虎星，小心意外災害，有喜事可避血光。

豬-紫微星臨門，喜氣盈門，逢龍德星之年，行善之人，可得神助，得財兼備。

《 2026馬上發財開運妙法 》

一、開運顏色：金色、白色、米白、棕色

二、開運錢包：金色

三、開運招財：消災、除煞、十二生肖開運金幣

四、金卡心經

五、南方五黃煞：可擺琉璃擺飾或掛金虎鈴、金色飾品

六、西南方：可擺招財貓（金色），金色發財樹，聚寶盆

七、保持環境：清潔芳香，香氣（琥珀），身上香氛（檀香）、（琥珀香氣）

八、清淨磁場：（降眞香）、（沉香）

九、瑜珈，靜坐冥想，柔和音樂

《2026丙午年馬年 招財進寶超強開運大吉日》👑（必拜福德正神土地公）：

農曆正月初三（五福星降臨）廟宇拜拜

早上（已時）9:00~10:59

下午（未時）13:00~14:59

拜土地公（順財發財供品）

六顆橘子

六顆蘋果

桂圓糕

綠茶飮料

金色糖果

元寶巧克力

——————

《馬到成功超強開工日》

農曆正月初五早上9:00～10:59（巳時）

——————

🐎2026丙午馬年《超強自製發財水 吸金大法》🐎

農曆正月初五 或 正月初九的午時（11:00～12:59）煮發財水💦是今年最旺財的好日子💰✨

發財水製作 方 法：先準備168元銅板 伍拾圓× 1拾圓X 10伍圓X 2壹圓X 8，再將168元銅板 放入鍋內加入陰陽水(冷水+熱水) 將168元銅板與陰陽水一起煮開約15~20分鐘 待水冷卻後再將銅板跟水裝入瓶罐約八分滿✨

