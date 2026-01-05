2025年底房市小回溫 12月六都買賣移轉棟數月增25%

025年下半年，政府在房貸政策上陸續釋出善意，包括行政院將新青安排除於《銀行法》第72條之2規範限制，成交量小幅回溫。（攝影／鄭國強）

根據六都地政局公布的12月份建物買賣移轉棟數，2025年12月台北市2,331棟、月增33.6％、年減5.6％，新北市4,680棟、月增21.1％、年增1.8％，桃園市3,792棟、月增28.4％、年減13%，台中市3,951棟、月增12.5％、年減15.1％，台南市2,069、月增30.6％、年增1.8％，高雄3,069棟、月增35.9％、年減8％，12月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數19,892棟、月增25％、年減7.2％。

進一步觀察2025年1-12月的六都建物買賣移轉棟數表現，台北市23,134棟、年減22.7％，新北市47,675棟、年減25.7％，桃園市40,328棟、年減18％，台中市42,490棟、年減22.7%，台南市19,773棟、年減28.8％，高雄市31,196棟、年減31％，1-12月六都總計204,596棟、年減24.6％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，2025年下半年，政府在房貸政策上陸續釋出善意，包括行政院將新青安排除於《銀行法》第72條之2規範限制之外，央行將換屋族出售舊屋期限延長至18個月，以及央行第4季理監事會宣布國銀不動產貸款總量回歸銀行內部控管，這些措施皆在一定程度上緩解了自住型買方的觀望情緒，使其購屋態度逐漸轉趨積極。此外，接近年底，現階段的賣方普遍抱持「落袋為安」的預期，在議價空間上更有彈性，這也成為帶動近期交易量能回升的重要動力。

莊思敏進一步指出，雖然年末買氣微揚，但縱觀全年房市，仍難掩政策環境與信用管制帶來的衝擊，2025年六都建物買賣移轉棟數較2024年縮水逾兩成，預計全台建物買賣移轉棟數恐僅剩26萬棟，寫下近9年新低紀錄。

展望2026年，目前外部環境仍充滿不確定性，包括川普關稅戰、兩岸地緣政治風險、以及全球政經局勢的波動等，皆可能影響市場信心。另外，政府對房市的政策態度仍將是左右市場走向的關鍵，若銀行房貸水位得以緩解，信用管制適度鬆綁，或年底選舉帶來政策利多，房市方具備實質回溫的動能。整體而言，房市的後續發展仍有賴時間與政策方向進一步明朗。

