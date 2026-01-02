2025年底才軍演 中國國台辦新年伊始又想恐嚇

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共在2025年末以「正義使命」為名舉行了軍演，不過，中國國台辦主任宋濤在2026年第1期《兩岸關係》雜誌發表新年寄語，並再度恐嚇，「我們將採取更加有力的行動，反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定」。

陸委會多次重申，兩岸問題的關鍵，在於中共無視、甚至想要消滅中華民國的存在；但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

宋濤稱，「2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年。我們為台胞來往大陸提供便利條件，舉辦系列兩岸交流活動，台胞、台青和首來族赴大陸人數大幅增長，兩岸交流合作取得新進展」。

宋濤說，這一年，「守護家園和平安寧的力量更加強大」，他舉出中共舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，開展「海峽雷霆-2025A」演練、「正義使命-2025」演習，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護中華民族整體利益和台灣同胞切身利益，堅決懲治「台獨頑固份子」和打手幫兇，堅定維護聯大第2758號決議權威。

宋濤表示，2026年是大陸「十五五」開局之年。大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。「我們將採取更加有力的行動，反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定」。

宋濤稱，「我們願意在一個中國原則和『九二共識』的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的光明前景，但絕不會為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。

