2025年度代表字「罷」票數勝「詐」雙倍
台灣二○二五代表字大選結果昨天揭曉。貫穿台灣一整年的大罷免，讓「罷」字拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。「罷」字拿到的一萬五○八四票，票數幾乎是第二名「詐」字的兩倍（七五八八票），更囊括了總票數近兩成。
前十名涵蓋災禍動盪
至於第三名的「淹」字、第五名的「災」字、第六名的「鏟」字，則跟丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖有關，第九名的「稅」字則直指美國關稅議題。
台灣二○二五代表字大選由聯合報主辦，邀來各界名人專家與達人推薦六十個候選字，從十一月十三日至十二月八日止，廿六天累積民眾選票七萬八一八四張，票選第一到第十名依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌，涵蓋了台灣這一年的天災人禍與政治動盪、國際與社會現象。
昨公布記者會上，巴黎奧運拳擊女子五十七公斤級金牌林郁婷與台中市大雅國小五年級學生蔡婷而合力寫出年度代表字「罷」。蔡婷而從幼稚園中班開始學習書法，小小年紀已有七年的書法功力。她當起「小老師」、握著林郁婷打拳擊的手在白紙上緩緩寫出「罷」字，墨跡酣暢淋漓。林郁婷則告訴蔡婷而，如果想學拳擊，「我會握著你的手打沙袋」，場面溫馨動人。
聯合報總編輯王茂臻表示，今年選出「罷」字，除了跟政治局勢息息相關，也是因為聯合報讀者對國家社會有很高的期待，因此往往會選擇較具批判性的字。但如二○一一年的年度代表字「讚」、二○○九年的「盼」，是比較正向的字。
「新聞是歷史的初稿。」王茂臻引華盛頓郵報傳奇發行人葛蘭姆的名言表示，新聞是大家共同的回憶。在卅年後回看二○二○年選出的代表字「疫」，新一代人不會記得這一年台灣正經歷嚴重的疫情，但透過代表字活動，「疫」就成為歷史的一部分。而如林郁婷推薦的「毅」、象徵「鏟子超人」的「鏟」與「挺」字，自己也相當喜歡，期許未來能有更多正向、溫暖的代表字。
「歷史如果沒有留下痕跡和資訊，人們很快就會淡忘當時發生的事情。」林郁婷推薦的字是「毅」字，她表示，「毅」代表堅定不移、持之以恆，也代表自己多年以來的訓練，「即使遇到很多挫折和挑戰，都可以持之以恆站在自己的賽道上努力，沒有放棄、堅持到現在，完成自己的大滿貫。」
罷字有四位名人推薦
年度代表字「罷」的推薦人共有四位，包括台北市長蔣萬安、立法委員張啓楷、柯志恩與北一女教師區桂芝。
蔣萬安表示，台灣的民主擺脫了不正當的大罷免。政治應該要為民而行，是時候讓對立與操弄「作罷」，讓民生、治理與希望重新上場。張啓楷則認為，大罷免創下世界惡例、撕裂台灣，也影響七月初丹娜絲颱風的救災與復原重建。「這個字在國人心中有痛、有傷、有淚，提醒執政黨不要再犯同樣的錯，讓全國人民受害。」
柯志恩指出，過去一年，大罷免風暴讓台灣陷於撕裂、對立，所幸強大的民意，共同捍衛民主，讓台灣度過考驗。「希望朝野記取教訓，勿再讓仇恨動員毀掉台灣的未來與希望。」
「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第18年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020年的「疫」、2021年的「宅」、2022年的「漲」、2023年的「缺」、2024的「貪」與2025的「罷」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。
