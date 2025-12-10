2025年度代表字 「罷」拔得頭籌

2025年的年度代表字「罷」出爐，以一萬五千多票奪下，象徵台灣民眾，一年來對於政治、國際局勢的關注，在60個入選字當中，前幾名包含「詐」、「淹」、「挺」，與詐騙案件的層出不窮，還有丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害有關，反映出今年，社會環境與民眾的想法，也期盼將來，有更多正向改變，可以抵禦負能量。

「請公布，台灣2025年，年度代表字是「罷」字。」

眼前大大的「罷」字，在2025年的年度代表字，票選中，以一萬五千多票，拔得頭籌，象徵著台灣民眾，一年來對於政治、國際局勢的關注。

聯合報總編輯 王茂臻：「比較具批判性的字，我覺得這可能跟也是跟就是本報，跟聯合報的讀者的這一個特色，我覺得是有關係的，因為他可能對這個國家社會，他有很高的這個期待，所以選出來的這個字，我覺得往往反映了那個，當年的這一個相關的，這個社會國家的情勢。」

每個字都是刻畫當年，社會意向與民眾想法，由聯合報主辦的，台灣年度代表字活動，邁入第18年，共有60個字入選，名列前茅的依序還有，「詐」、「淹」、「挺」等字，而奧運金牌好手林郁婷，也分享自己，所選擇的「毅」字。

奧運金牌國手 林郁婷：「優秀的運動選手，如果你沒有強大的意志力，沒有堅忍不拔的毅力的話，是很難持之以恆的就是走到最後，然後可以站上夢想的舞台，甚至站上最高的殿堂。」

期盼未來，能有更多溫暖字眼出現，不只是抵銷負能量，也是讓民眾在面對天災、諸多挑戰之下，能秉持互助與堅毅的心念。

