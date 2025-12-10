2025年度代表字「罷」獲1.5萬票 擊敗「詐」、「淹」

2025年度代表字是「罷」。（圖／TVBS）

台灣2025年度代表字「罷」字以超過15000票的壓倒性優勢勝出，反映了今年台灣政治局勢的動盪不安。這個由台北市長蔣萬安及立委柯志恩、張啓楷等人推薦的字，遠遠超越第二名「詐」字的7500多票及第三名「淹」字的6000多票。今年代表字揭曉活動特別邀請到奧運拳擊金牌選手林郁婷出席，並在現場與書法比賽得獎的蔡同學一同揮毫，為這個充滿政治意涵的年度代表字留下見證。

聯合報總編輯王茂臻表示，「罷」字與今年的政治局勢息息相關，全台各地發生的罷免風潮正是這個字被選上的主要原因。除了「罷」字外，他也很喜歡其他入選的字，包括林郁婷推薦的「毅」字，以及因花蓮洪災全民動員救災而入選第六名的「鏟」字，象徵國人不分你我共同幫助災區的精神。

林郁婷出席年度代表字大選活動。（圖／TVBS）

林郁婷對於「罷」字當選感到些許意外，她坦言：「一開始想說怎麼會是這個字，但後來想想，今年發生很多事情，好像也沒有問題。」這反映了許多民眾的想法，認為「罷」字確實捕捉到了2025年政治環境不穩定的氛圍。

有民眾認為，第二名的「詐」字也很有代表性，因為詐騙問題已成為社會關注的焦點，是一個很好的候選字。值得注意的是，今年的年度代表字相較於過去幾年有所不同。過去的代表字如2024年的「貪」和2023年的「缺」多屬於批判性字眼，而今年的「罷」字則更偏向政治性，鮮明地反映了台灣這一年來政治局勢的動盪。

