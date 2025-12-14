2025年度代表字「罷」獲1.5萬票 洪孟楷列前幾年代表字轟執政黨

台灣2025年度代表字出爐，「罷」字以超過15000票壓倒性獲勝，顯見罷免這場仗在民眾心中產生重大的影響力！國民黨立委洪孟楷認為，過去幾年的年度代表字都是負面，並砲轟執政者曾有聽見人民的需求和吶喊？

洪孟楷昨（13）日在臉書指出，2022年，台灣的年度代表字是「漲」；2023年，是「缺」；2024年，是「貪」；最新出爐的2025年，則是大惡罷的「罷」。洪直言，過去幾年，年度代表字都是負面，執政者，可曾有聽見人民的需求和吶喊？

洪孟楷進一步表示，他昨天參加國民黨131周年新北市黨部黨慶活動時，與新北市的立法委員、議員夥伴們一同站出來，誓言守住新北市，延續侯友宜市長務實、穩健的施政路線，更要齊心合作拿下2026、2028的勝利！

洪孟楷強調，不要漲、缺、貪、罷，而是要翻轉，要公正，要務實、要真相，「台灣是我們共同的家園，齊心協力、為人民打拚！」

台灣2025代表字大選出爐，「罷」字拿到1萬5084票，顯見貫穿台灣一整年的大罷免在民眾心中產生了重大的影響；另外，排名第二的「詐」字則為7588票，第三名至第十名則分別為「淹」、「挺」、「災」、「鏟」、「亂」、「裂」、「稅」以及「韌」。

