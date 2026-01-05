2025年度十大台劇：《我們與惡的距離II》討論度居高不下、第一名讓夫妻超有共鳴！
第 10 名：《好運來》
婆婆媽媽最愛的劇《好運來》登上榜單！主演包含謝瓊煖、侯怡君、蘇晏霈、陳慕義、王燦、王瞳。劇情主軸圍繞三位女人邱勝男、蔡好運、林樂樂，她們彼此沒有血緣，卻因為命運牽在一起，成為很像家人的存在。光是看到這樣的設定，很多人就會想去搜角色關係，想知道三個人各自背著什麼故事，為什麼會走到一起。
《好運來》是一部很典型的家庭長篇戲，不過為什麼會有這麼不錯的搜尋度呢？因為當劇情一進入某個轉折期，觀眾會很自然想確認前情提要、想找精華片段，甚至想查某個角色到底是不是以前就出現過。這些需求都不是只有追劇才會有，而是你生活中隨手就會做的動作。也因為它是那種可以陪伴很多觀眾日常的劇，所以它的搜尋熱度常常是穩定累積再突然爆一波，剛好符合「快速竄升」的榜單邏輯。
第 9 名：《化外之醫》
《化外之醫》由張鈞甯飾演鄭琬平，連炳發飾演范文寧，楊一展飾演劉天誠。三個角色站在不同位置上，做出的每個選擇都像是在回答同一道題目，你要怎麼在現實裡保住自己，又不失去良心。觀眾看這種戲很容易被角色帶著走，然後開始想知道他們的過去、專業背景，甚至某段對話背後的真實含意。
《化外之醫》之所以特別，是因為它把醫療的專業感和人性的灰階放在同一個框架裡，你會看到救人不是單純的善意，還牽涉到制度、資源、身分，甚至是你願不願意相信眼前這個人。這種題材很容易讓觀眾在追劇時不停想查資料，想知道某個醫療流程是否合理，也想知道劇裡談到的社會位置到底在現實中有多殘酷。此劇的節奏控制也很出色，它不會只靠急救場面硬撐緊張感，而是用更像真實世界的方式，讓你感受到壓力是如何堆積起來。
第 8 名：《回魂計》
《回魂計》絕對不是一部「簡單的劇」。故事先把近幾年台灣很在意的「詐騙園區」議題帶入，並再加上「七日回魂」這種帶點禁忌味的超自然儀式綁在一起，光是設定就很容易讓人邊看邊皺眉，然後下意識去 Google 確認角色、確認儀式規則，甚至確認劇裡那座虛構城市班佧到底在象徵什麼。
《回魂計》由多位大咖主演，舒淇飾演汪慧君，她的女兒真真在事件後成了植物人。李心潔飾演趙靜，她的女兒許欣怡已經死亡。兩位母親在目睹死刑犯張士凱被執行後，仍然覺得那樣的結束太便宜，於是轉向那場她們曾見過的復活儀式，想把「懲罰」親手補上。而傅孟柏飾演張士凱，角色設定是電信詐騙犯，且在被執行死刑後被她們復活，成為整部劇最讓人又恨又想盯緊的存在。賈靜雯則飾演律師黃宜臻，她同樣是受害者家屬的其中一員，卻又站在法律與利益的灰色地帶。此外，鍾欣凌飾演張嘉鳳，同時也以悅心之名出現，作為張士凱的母親，她的線索會把觀眾一路牽往更深的結構，讓你意識到這件事不只是單一惡人的故事，讓劇情的張力不斷變形。
《回魂計》為什麼會有這麼突出的搜尋量，其實就是因為這部劇太擅長留疑點了。一方面用復仇的情緒把觀眾拉進去，另一方面又用非線性的敘事與儀式規則讓觀眾不敢放空，因為稍微分神就會漏掉關鍵。於是很自然地，觀眾會去查每個人的身分和彼此的牽連，查某個角色是不是在說謊，查七天到底能做到什麼，以及復仇真的會讓人好過嗎。正因為《回魂計》把現實恐懼和故事機關黏得很緊，才會在短時間內把搜尋熱度推到高點。
第 7 名：《拜六禮拜》
《拜六禮拜》是一部氣質很特別的台劇，它的節奏比較像生活，不會追得太緊繃，但會一直在你心裡留下回音。很多人會在看完某一集後去搜尋，是因為那集太像自己的某段人生了。甚至會開始好奇編劇的人生旅程是否跟我們很相似，也會想知道劇中的台詞是不是讓劇迷都很有共鳴，直直戳到心坎裡。
《拜六禮拜》由鍾欣凌飾演周瑞秋、丁寧飾演楊世美、孫淑媚飾演蕭如如。這三個角色名字一出來就很有氛圍，而且她們彼此之間的關係與情緒流動，是那種越看越想研究的類型。很多觀眾會去查角色年齡、工作背景、家庭狀況，因為這些設定都會影響她們每一次看似普通的決定。當然最主要能夠上榜的原因，是因為整部劇很懂台灣人對生活的感受方式，並不會把道理講得很大聲，而是讓觀眾自己在劇情裡慢慢咀嚼。你會一邊看一邊想說好像也只能這樣吧，然後下一秒又覺得不對，我是不是也可以選別條路。一部劇有很多可以反思的內容，就可能會有出色的搜尋度，因為你會想知道別人的心得、想找角色的後續、想知道這個故事最後到底會往哪裡走。
第 6 名：《死了一個娛樂女記者之後》
《死了一個娛樂女記者之後》一開始就用一個很強的故事內容把觀眾拉進來。光是片名就夠刺激，刺激到你會想先查一下，這到底是懸疑、社會寫實、還是職場劇。更何況它把娛樂新聞、名人與媒體生態這些元素放在一起，本來就很容易引發好奇心，想知道是真實事件改編，還是完全虛構，也會想知道劇裡的記者到底會走到多黑多深。
《死了一個娛樂女記者之後》由王渝萱飾演林姵亭、林予晞飾演劉知君、薛仕凌飾演莊大海。這幾個角色都很像你會在現實生活中真的遇到的人，但他們做的事又帶著戲劇性的危險感，所以觀眾很容易追到一半就想去查，這個人到底是不是在騙人，這段是不是伏筆，或者某個角色的身分到底有沒有反轉。此外，《死了一個娛樂女記者之後》把「娛樂」和「死亡」放在同一句話裡，讓你意識到很多我們平常當八卦看的東西，可能其實牽涉到很真實的權力和傷害。這樣的題材很容易讓人看完想找更多延伸資訊，不一定是馬上就要知道結局，有時候只是想確認劇裡提到的某些工作流程是不是現實真的會發生，或者想知道編劇是不是有媒體背景，這些都是典型的搜尋動機。
第 5 名：《人浮於愛》
《人浮於愛》很容易讓人誤會它只是都會愛情劇，前幾集看起來像是在談曖昧、談慾望、談你來我往的試探，但越看越會發現它其實是在寫一件更尖銳的事，也就是人怎麼在愛裡「想要被理解」，卻又很怕真的被看穿。角色的情感從來不是單向奔赴，而是每個人都在努力靠近，同時也都在某個地方受傷。所以你會常常看到一段關係明明看似甜蜜，下一秒卻突然變得很窒息，甚至讓人想停下來想一想，究竟是愛讓人更自由，還是我們其實在用愛把彼此困住。
《人浮於愛》由邵雨薇飾演周曉琪，一個帶著祕密、把感情與現實算得很清楚的人。楊祐寧飾演精神科醫師顧厚澤，理性到像在替別人開處方，卻在自己的關係裡也會失控。宋芸樺飾演潘心彤，她看起來是最普通的上班族，卻偏偏最能讓觀眾代入那種被現實追著跑的疲憊。范少勳飾演辛毅夫，他帶著浪漫的外表與更複雜的身分差距，把童話感和不安感一起丟到心彤面前。簡嫚書飾演范月姣，她的愛很用力也很執著，甚至會讓人感覺到控制與勒索的邊界在哪裡。這幾條線交錯在一起時，觀眾追著追著就會想回頭確認，剛剛那句話到底站在誰的立場講，誰其實早就說謊，誰又在假裝沒事，於是搜尋劇名、角色名、演員名變成追劇的一部分。
此外，《人浮於愛》更容易被討論的是它很「可延伸」。追劇時不會只停在喜歡哪一對，而是會開始聊關係裡的界線、選擇與妥協，甚至會開始問自己一句很現實的問題，如果愛情是一份套餐太沉重，那我們把它拆開來單點，真的會比較幸福嗎。這種題目一旦被丟出來，社群就很容易把劇中片段剪出來流傳，更多人從某一段對白或某一個吻入坑，再回頭去搜整部劇，熱度就會像滾雪球一樣越滾越大。
第 4 名：《忘了我記得》
《忘了我記得》故事講的不是什麼大起大落的狗血，而是用記憶、家庭、親密關係這幾個我們平常不太敢直視的關鍵字，慢慢把觀眾拉進去，讓你開始想，這會不會太沉重，還是其實會意外地很療癒。同時，卡司也很有說服力。由謝盈萱飾演程樂樂，一個一邊努力把日子過下去，一邊又偷偷想把人生翻頁的人。霍建華飾演張凱，站在婚姻的另一端，像是那種你明明知道他也有壓力，但你就是會忍不住想問他「你到底懂不懂我」的人。秦漢飾演程光齊，是樂樂的父親，也是那種你一眼就知道會牽動整部劇情緒的人物，他的狀態與變化會把故事的酸楚一層層疊上來。正因為角色關係很貼近生活，觀眾追到某一段很容易想回頭確認稱呼、關係，還有那句剛剛聽到就覺得刺進心裡的台詞到底是怎麼說的，搜尋量自然就被推上去。
《忘了我記得》的節奏感很誘人。很多談記憶和家庭的戲，很容易拍得像在上課，但《忘了我記得》反而像有人坐在你旁邊，用很平實的語氣跟你聊一件你其實很怕面對的事。你會一邊笑一邊酸，一邊告訴自己別哭別哭，然後下一秒又忍不住想去知道，這部到底是不是原創，導演和編劇是誰，某段情節是不是來自真實經驗。
第 3 名：《我們與惡的距離II》
《我們與惡的距離II》能上榜，其實是很典型的「大家既期待又怕受傷害」。因為第一季留給台劇圈的印象太深了，深到第二季只要一有消息，大家就會去搜到底什麼時候播，這次故事要講什麼，製作班底是不是同一批人，甚至連預告裡出現的每一個新角色都會被放大檢視。自然劇的搜尋熱度就非常亮眼，因為很多時候不是單純想追劇，而是想確認一件事，這次會不會一樣好看。
《我們與惡的距離II》由周渝民飾演馬亦森、薛仕凌飾演高政光、楊貴媚飾演高張玉敏、謝欣穎飾演高張宜靜、于子育飾演田安琪、劉子銓飾演羅譽。光這幾個名字排在一起，看起來像是全新的群像，但又跟前作的精神連在一起。《我們與惡的距離II》最值得期待的地方，是它不是在用議題當噱頭，而是用議題去逼角色做選擇。當一部劇讓你看完會想討論，會想去找更多背景，搜尋自然會高。更何況它在台灣的討論之外，還有海外平台與觀眾的關注，跨地區的搜尋量疊加上來，就很容易形成「某段時間突然暴衝」的曲線，這也符合 Google 年度榜單的「快速竄升」特性。
第 2 名：《我們六個》
只要一部劇掛上「真實事件改編」，搜尋熱度通常就很難不亮眼。《我們六個》正是那種你光看劇名還不太知道要往哪個類型想，但點開第一集很快就懂為什麼大家會一直去搜的作品。它改編自李月桂案，故事不是把焦點鎖死在單一事件，而是用「一家人怎麼被一連串選擇改寫」的角度，把六個孩子的生命軌跡拉出來給你看。你會邊看邊想回頭確認，這段到底是在講誰的心結，這個人為什麼會突然爆炸，還有他們彼此之間到底怎麼稱呼彼此才對。這類作品的搜尋動機往往不是追星式的，而是你想把整個關係網拼完整，才有辦法繼續看下去。
《我們六個》的主要人物結構很清楚，馬志翔飾演林達生、天心飾演郭富美、林雨葶飾演黃秋鳳。六個孩子長大後分別由黃薇渟飾演林秋伶、涂善存飾演林作賢、邱宇辰飾演林作逸、陳妤飾演林宜瑩、方語昕飾演林青瑩、安乙蕎飾演郭品秀，劇中也有對應的幼年期演員安排。正因為角色名字直接把家族結構寫進去，觀眾只要漏看一段，或突然跳到另一條線，就很容易立刻想去搜尋確認誰是誰，誰跟誰又是哪一種關係。
《我們六個》這部劇並不急著把任何人寫成標準答案。很多時候你以為你會討厭某個角色，結果下一集就讓你看到他其實也被困住。當你開始理解「他不是故意」，你反而更想知道他到底經歷了什麼才會變成現在這樣。這些疑問都會直接變成搜尋行為，也讓這部劇很合理地坐上第二名的位置。
第 1 名：《童話故事下集》
《童話故事下集》衝到第一名，真的完全不讓觀眾意外，因為整部劇把感情裡最難講也最常發生的那塊攤開來，偏偏又不會用大道理來指導你。反而是會邊看邊覺得，這段我好像也經歷過，或至少我真的聽朋友抱怨過。並且《童話故事下集》不是一路灑糖的戀愛劇，而是把兩個人真正住在同一個人生裡之後，那些摩擦、疲憊、委屈，甚至有點荒謬的瞬間都抓出來。當然，卡司與角色也可以更精準地寫出它好看的原因。首先柯佳嬿飾演林宜玲，是一位廣告剪輯師，習慣用黑色獨白把情緒吞回去。劉以豪飾演曾學友，是工程師，也是一個典型的媽寶男。這組夫妻最厲害的不是吵架吵得多大聲，而是那些很細的小地方，例如一句話講到一半突然停住，或是一個表情明明在忍耐但你看得出來快爆了。
《童話故事下集》最厲害的是，觀眾不需要先做功課就能入戲，但它每一集都會留下一個讓你想繼續往下看的問題。那個問題不一定是大懸疑，反而很生活，例如他們到底要不要妥協，或是這段婚姻到底算不算還有救。更可怕的是，你看完還會忍不住想找別人的解讀，想知道大家站哪一邊，因為它真的太像我們身邊會發生的事了。那種看完立刻想討論、想對答案的衝動，就是能把《童話故事下集》這部劇搜尋熱度拉到第一名的核心原因。
