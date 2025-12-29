2025年度十大收視冠軍韓劇：李帝勳有兩部作品上榜、《暴君的廚師》只排在第4？
2025 年收視率最佳韓劇第 10 名：《協商的技術》最高 10.3％（第 12 集）
《協商的技術》就像是一場「沒有槍戰、沒有追車，但每一句話都像在過招」的劇。主演李帝勳飾演尹洙諾，金大明飾演吳順英，整部戲的核心不是誰會打架，而是誰更懂人性、更懂局勢。《協商的技術》把協商寫得很像一場高壓心理戰，桌上擺著的不是合約而是彼此的弱點與底牌，觀眾追的也不是甜甜戀愛線，而是「這句話到底是不是陷阱」。
這部劇收視能在第 12 集衝到高點，很大原因是節奏抓得剛好。它不像某些職場劇前半段鋪太久，觀眾還在等角色進入狀態就先放棄；《協商的技術》一開始就把觀眾丟進會議室，讓你跟著主角一起判斷，什麼時候該讓步、什麼時候該逼對方先開口。再加上配角們的存在感也都很強，也正因為協商不是單人秀，而是整個團隊的情報、算計、風險控管一起動，追起來會有種「每一集都在解題」的爽感。同時，《協商的技術》厲害的地方是把冷門題材拍得很上癮，讓觀眾追完也會知曉，原來最狠的攻擊，是用禮貌的語氣說出讓你無路可退的話。
2025 年收視率最佳韓劇第 9 名：《鬼宮》最高 11.0％（第 16 集）
《鬼宮》把古裝、靈異、宮廷權力這幾個元素混在一起，氣氛做到很到位，並且把「人心的陰影」拍成實體。《鬼宮》主要角色很明確，首先陸星材飾演尹甲，死後肉身被惡神螭龍強鐵占據；金知妍飾演汝里，明明繼承神力卻拒絕走巫女命，硬是當起靉靆匠人；金智勳飾演李正，是背著祖先罪孽、又想改革王朝的君主，是不是光聽角色配置就知道，這不是單純抓鬼故事，而是把命運、權力、信仰全部拉進來。
《鬼宮》的收視能一路往上，很重要的原因是「視覺與故事內容都很有誠意」。宮廷背景本來就自帶張力，偏偏又加了八尺鬼這種對王室懷恨的存在，讓每個事件都不只是超自然現象，更像是政治與因果的回力鏢。觀眾會想追下去，是因為它很懂得留伏筆，當以為解完一個靈異事件就結束，結果背後牽出來的是更大的王室祕密。感情線也不是硬塞，它比較像在極端環境下慢慢長出來的信任感，讓你不會覺得跑題。簡單說，《鬼宮》就紅在它「人」拍得更可怕，也能成功在最終第 16 集衝出高收視。
2025 年收視率最佳韓劇第 8 名：《我的完美祕書》最高 12.0％（第 12 集）
《我的完美祕書》是一部愛情職場劇，但它厲害的地方是，明明你知道它要談戀愛，還是會忍不住一直看下去，因為它談的是「大人式的相處」。韓志旼飾演姜智允，李浚赫飾演劉恩浩，兩個人不是傳統那種霸總配傻白甜，反而更像兩種職場人格的互補。女主角強勢、講效率、很會扛責任，像一台不會停的機器。男主角做事細、懂得照顧人、把混亂收拾得乾乾淨淨。所謂完美祕書不是傭人式服務，而是一種把你人生整理到有餘裕喘口氣的能力。
這部劇在完結篇衝到最高收視，關鍵正是觀眾很吃它那種「成熟但不膩」的情感節奏。它把戀愛拍得像生活管理，你會看到兩個人怎麼在工作、情緒、家庭與自我之間重新排序，而不是每天靠誤會與吵架硬撐集數。再來，對白語氣很現代，很多句子你會覺得像朋友真的會講的話，不會突然文青到像在背詩。它把主軸放在職場與關係的邊界感上，反而更容易讓人投射，尤其是那種「我很努力，但我也會累」的狀態，被拍得很真實，所以觀眾一路追到最後，收視自然表現得很不錯。
2025 年收視率最佳韓劇第 7 名《模範計程車3》：最高 12.3％（第 8 集）
《模範計程車》系列能走到第三季，首先就有一票死忠觀眾，並且整部劇都很懂觀眾想看什麼。李帝勳繼續飾演金道奇，表藝珍飾演安高恩，金義聖飾演張省哲，張赫鎮飾演崔景求，裴侑藍飾演朴振言，彩虹運輸那群「你以為是普通司機，其實是復仇代辦」的班底一出場，觀眾就有安全感，這個系列最迷人的點是它把社會案件包進商業爽劇的節奏裡，你可以很投入地恨壞人，也可以很痛快地看惡人被收拾，而且通常不拖泥帶水。
第三季收視能在第 8 集衝到高點，代表兩件事：一是案件張力夠，二是角色關係更緊密。這部戲很會把單元故事拍得像電影，開場就丟爆點，中段加碼反轉，結尾再給你一個漂亮的清算，觀眾看完會想立刻開下一集。《模範計程車》最厲害的就是，很懂得「替觀眾出一口氣」的心理，現實裡很多事你明明覺得不公平，但你也拿它沒辦法；在《模範計程車3》裡，正義雖然用的方式很極端，卻提供一種情緒出口，再加上李帝勳的動作戲與情緒戲都表現很出色，讓這個角色既像英雄又像受傷的人，觀眾自然會越追越黏。《模範計程車3》的高收視不是偶然，是把爽感、正義感、節奏感全部調到一個會令觀眾上癮的比例。
2025 年收視率最佳韓劇第 6 名：《玉氏夫人傳》最高 13.6％（第 16 集）
《玉氏夫人傳》是那種你以為它是古裝愛情，追下去才發現它其實在講「身份、法律、與女人怎麼活」。林智妍飾演玉太永與九德，這個角色本身就很有亮點，她是朝鮮的法律專家、女性外知部，但她的名字、身份、甚至丈夫都帶著偽造的陰影；秋泳愚飾演宋諝仁，也用天昇輝這個藝名走江湖，甚至還牽出成允謙等不同身份層次，光是男主角的身份流動，就知道這部戲不只談戀愛，它更在談人如何被制度定義，又如何反過來改寫自己的人生。
《玉氏夫人傳》也是在最後一集衝到最高收視，原因其實很「正統」，觀眾會一路追，是因為主角的每一次選擇都不是為了浪漫，而是為了活下去，為了不被吞掉，《玉氏夫人傳》把女性角色拍得很有主體性，不是靠誰來拯救，而是靠專業、靠判斷、靠膽識去撐住局面，加上古裝背景本來就容易拍得很漂亮，但《玉氏夫人傳》不是只有華服與場景，更用案件、辯論與身份危機把戲撐起來，讓觀眾每集都想知道下一個真相會不會把她逼到絕境？因此，觀眾更加投入在「她到底能不能贏回自己」，而不是「他們到底會不會在一起」讓最終收視來到最高點。
2025 年收視率最佳韓劇第 5 名：《寶物島》最高 15.4％（第 16 集）
《寶物島》是一部高張力的權力與金錢遊戲。朴炯植飾演徐東柱，許峻豪飾演廉張先，兩個人氣場都很強，站在同一個畫面裡就像一場無聲的對決。這部戲的「寶物」不是你想像的珠寶或黃金，而更像掌控別人命運的籌碼，誰握得住，誰就能決定規則。《寶物島》的故事節奏很明確，前面丟出慾望與陰謀的火種，中段開始讓人物為了利益互相試探，後段再把每個選擇的代價一個個算回來。
《寶物島》能衝到高收視，靠的是一種很成熟的爽感，這種爽不是靠打臉台詞，而是靠佈局成功那一瞬間的快感。觀眾喜歡看主角在泥巴裡翻滾，卻還能找到路，因為那比較像現實，現實裡你要贏，往往不是靠善良而是靠更清醒。再來，這部劇的對手戲很強，朴炯植把角色的克制與狠勁拿捏得剛好，許峻豪則是那種你光聽他說話就覺得背後有刀的人，兩個人一來一往，觀眾自然會越看越緊張，加上故事本身很會吊觀眾胃口，你以為真相快揭開時，它又給你新的線索或更大的坑，讓你停不下來。最後一集衝高，很符合這類戲的特性，因為觀眾想要的是一個總清算，而《寶物島》就是把「清算」拍的夠狠、夠痛快。
2025 年收視率最佳韓劇第 4 名：《暴君的廚師》最高 17.1％（第 12 集）
2025 年不可能有觀眾沒有追《暴君的廚師》吧？光設定就很犯規，一名穿越時空的法國料理廚師，遇上擁有絕對味覺的暴君。林潤娥飾演延志永，李彩玟飾演燕熙君李獻，姜漢娜飾演姜漠珠。《暴君的廚師》最吸引人的地方，是把「料理」當成主體，反而更像一種語言，端上去的不只是菜，是你能不能活下來的證明，同時女主角不是去古代談戀愛而已，她是去古代求生存，而且是在一個情緒陰晴不定、又隨時可能要你命的君王旁邊求生存，緊張感天然就很高。
《暴君的廚師》能衝到高收視，靠的是它把題材拍得又甜又刺激，觀眾會想看他們的感情怎麼長出來，但同時你也會想看下一道菜怎麼救命，這種「戀愛加生存」的雙主線很容易讓人一集接一集，並且也很懂得利用宮廷環境的壓迫感，讓浪漫不會太浮誇，而是建立在危機與選擇之上。再來，李彩玟把暴君的偏執與脆弱演得有層次，不會只剩下大吼大叫，觀眾才會相信他為什麼會被料理與人慢慢改變；林潤娥的角色也不走傻白甜，她的專業感與求生本能，讓整部戲看起來更有說服力。最後一集衝到最高收視，某種程度也是觀眾在等一個答案：他們到底能不能跨過那五百年的距離，而這個答案，只有追到最後才會揭曉。
2025 年收視率最佳韓劇第 3 名：《華麗的日子》最高 18.1％（第 40 集）
《華麗的日子》是典型會把闔家觀眾抓回來的 KBS 週末劇路線，但它又不只是灑狗血而已，它比較像把人生的挫折拍得很有共鳴。丁一宇飾演李志赫，鄭仁仙飾演池恩悟，尹賢旻飾演朴晟宰，千虎珍飾演李尚哲，李泰蘭飾演高誠犧。觀眾會看到一個外表看起來很順的人，怎麼在人生低潮裡重新站穩，也會看到溫暖的人怎麼在失望裡還願意相信愛情與生活，《華麗的日子》的角色設定很完整，不只是年輕人的戀愛線，也有中年人的現實焦慮，像再就業、家庭責任、價值觀衝突，都是台灣觀眾也很熟的痛點。
《華麗的日子》收視能衝到這麼高，關鍵在於它很會把「人生劇」拍得不沉重。它不會一直灌雞湯，而是讓角色用行動去證明改變有多難，也有多值得。觀眾追週末劇很多時候追的是陪伴感，你會把角色當作一週的固定儀式，時間久了就捨不得放掉，再加上這類戲很擅長在每集結尾放一個讓你想罵但又想看的伏筆上，觀眾嘴巴說老套，卻又忍不住按下一集。當故事走到後段，所有人際關係與價值衝突都要完結時，觀眾自然會回來看結局到底怎麼交代，因此大結局的第 40 集收視率衝高也就很合理。
2025 年收視率最佳韓劇第 2 名：《熨斗家族》最高 19.7％（第 36 集）
雖然《熨斗家族》開播在 2024 年，但是完結篇卻落在 2025 年 1 月 26 日，因此此劇的收視率也在這榜單內。《熨斗家族》也是 KBS 週末劇的味道，並不是那種只靠哭戲撐場的家庭劇，而是把一部把荒謬與心酸混在一起的家庭黑色喜劇。金正賢飾演徐康主，琴世祿飾演李多林。多林出身清廉洗衣店家庭，卻患有退化性視網膜疾患，人生一路被視力拖著走；康主則是青林洞最富有的富家公子，也是智勝集團常務，人生看起來什麼都有，但他要學的反而是怎麼當一個「有溫度」的人。兩個人在年少時留下過難忘回憶，長大重逢卻先交惡，這種關係設定一看就知道會虐也會甜，但《熨斗家族》把它拍得比較像人生，不是只靠誤會拖戲，而是讓現實問題真正在兩人之間發生。
《熨斗家族》能衝到接近兩成收視，原因很簡單，主要就是它把家庭劇該有的情緒濃度做到位，老少觀眾都很吃這套，同時讓觀眾一旦投入，就很難抽離。長輩線、手足線、愛情線彼此牽動，很多衝突不是誰對誰錯，而是每個人都有自己的苦衷，這種戲最容易讓觀眾邊罵邊看，因為你會覺得角色很煩，但觀眾又能理解他為什麼會變成那樣，再加上週末劇的優勢是「覆蓋族群很廣」，家裡長輩看得到人生辛酸，年輕人看得到愛情與夢想，整體收視就非常不錯，當故事走到第 36 集收官，觀眾當然會回來看最後怎麼算怎麼收尾。
2025 年收視率最佳韓劇第 1 名：《拜託老鷹5兄弟！》最高 21.9％（第40集）
《拜託老鷹5兄弟！》是 2025 年收視冠軍！故事走的是超強的家庭路線，而且還把「大嫂進門」這個經典題材玩出新味道。嚴志媛飾演馬光淑，本來在郵局當窗口係長，個性爽朗，做事像投快球一樣乾脆；她才結婚十天就成了寡婦，卻選擇留下來扛起釀酒廠「老鷹酒都家」，照顧一群個性各異的小叔，安在旭飾演韓銅錫，是含著鑽石湯匙出生的飯店會長，尖銳又傲慢，卻因為遇見光淑而被打亂人生節奏，再加上崔大澈、金烔完、尹博等人把五兄弟的火花撐起來，因此這部戲根本不是單線故事，是十幾條情緒與人際關係的延伸。
《拜託老鷹5兄弟！》能衝破 20％，最核心的原因是它把「家庭劇的娛樂性」拍到極致，觀眾會跟著笑，因為每個人都很有個性，吵起來像真的一家人；觀眾也會跟著含淚，因為它不避諱談失去、談責任、談一個人被迫長大。韓國的婆婆媽媽非常愛看這類型的戲，是因為它就像生活，很多時候我們不是靠自己很強才走下去，而是因為有人一起撐。並且馬光淑這個角色也很加分，她不是聖母型大嫂，她會崩潰、會不爽、會翻臉，但她也會在該扛的時候站出來，這種「人情味」反而最能留住觀眾。當然《拜託老鷹5兄弟！》故事推進到後段，每個兄弟的結都要解、每段關係都要表態，觀眾自然會一路追到高點，也就不意外它能在第 40 集衝出全劇最高收視。
