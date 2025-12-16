2025年度十大藝文新聞出爐 首屆台北戲劇獎榮登榜首

台北藝術大學藝術行政與管理研究所於今（16）日公布「2025年度十大藝文新聞」全民票選活動結果，文化部長李遠（左起4）與台北市文化局局長蔡詩萍（左起3）等人受邀出席。（主辦單位提供）

台北藝術大學藝術行政與管理研究所於今（16）日公布「2025年度十大藝文新聞」全民票選活動結果，由「台北戲劇獎盛大登場」榮登榜首；「文化部預算一波三折，年初刪凍 5月解凍， 8月追加再被刪」以兩票之差，位居亞軍。

今日揭榜儀式邀請到文化部部長李遠、台北市政府文化局局長蔡詩萍、台灣好基金會董事暨執行長李應平、台北藝術大學校長劉錫權、北藝大文化資源學院院長劉蕙苓等人出席。

台北藝術大學藝術行政與管理研究所說明，本次網路投票自11月26日啟動，在歷時13天的票選過程中，隨著票數湧入，每日新聞排序名次都不斷變動，尤其冠亞軍更在最後兩小時內，以兩票之差確定結果。第3名則為「台灣 TECH WORLD 與We TAIWAN同登大阪世博」。

其他入選新聞包括：第4名「《悲慘世界》首度登台」、第5名 「《勸世三姊妹》外百老匯大獲好評」、第6名「 花蓮百年酒廠變身全球首座 AI 音樂基地」、第7名「新北市美術館開館」、第8名「 今首辦金繪獎、青漫獎，推動繪本與台漫產業發展 」、第9名「布拉瑞揚舞團獲『台灣品牌團隊』肯定」、第10名「故宮百年院慶」。

台北藝術大學藝術行政與管理研究所強調，值得注意的是，十大入選新聞中，「文化政策」類別占4則，顯示政策動向備受矚目。

李遠表示，布拉瑞揚舞團成為品牌團隊、《勸世三姊妹》進軍外百老匯，都讓他非 常振奮，台灣文化產業能量非常高，政府在必要時應該要多給予協助。

「年度十大藝文新聞」票選自2011年起舉辦，今年邁入第15屆，活動透過回顧與梳理年度藝文議題，提煉十大重要事件，旨在提升社會對藝文產業的關注，已成為觀察台灣藝術文化生態的重要指標。

北藝大文化資源學院院長劉蕙苓表示，希望透過年度票選，將藝文議題帶進更廣大的公共領域，引發更多關注與討論。十大藝文新聞不僅是回顧，更是前瞻，某種程度也反映了社會看待藝術文化的視角。

