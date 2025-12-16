2025年度十大藝文新聞 首屆台北戲劇獎登場獲榜首

（中央社記者趙靜瑜台北16日電）2025年度十大藝文新聞票選結果今天揭曉，「首屆台北戲劇獎盛大登場，劇場人齊聚締造歷史時刻」獲榜首；十大藝文新聞中，跟文化部相關至少就有一半，顯示文化政策的重要性。

由國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2025年度十大藝文新聞」票選結果揭曉，排名第2到第5名分別為「文化部預算一波三折，年初刪凍，5月解凍，8月追加再被刪」、「台灣TECH WORLD與『We TAIWAN』同登大阪世博，展現台灣文化」、「『悲慘世界』首度登台！英國原班卡司挑戰北高52場」及「『勸世三姊妹』外百老匯大獲好評」。

第6到第10名則為「花蓮百年酒廠變身全球首座AI音樂基地，人機共創音樂新篇章」、「新北市美術館開館，打造全民美術館」、「今首辦金繪獎、青漫獎，推動繪本與台漫產業發展」、「布拉瑞揚舞團獲『台灣品牌團隊』肯定 以部落為根拓展國際」以及「故宮百年院慶，致敬故宮人、迎向『百年新故宮』」。

今年共收到1314則有效票選，其中藝文背景的工作者與學生占71%。從性別分布觀察，女性票數占54.5%，男性44.9%，顯示女性對藝術文化議題的關注高於男性。

文化部長李遠致詞時表示，感謝十大藝文新聞有5個跟文化部有關，「當然預算被刪很悲慘，但也因為這樣看見民間的力量。」李遠提到，赴日本大阪世博演出的媒宣費全部被刪掉，最後是靠民間捐款來做。

李遠表示，一個對的政策影響真的很大，台灣漫畫會起來，原因跟2018年台灣開始推動「107年原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷」有關，現在文化部鼓勵繪本創作，也鼓勵年輕世代投入漫畫創作。另外就是新增布拉瑞揚舞團進入台灣品牌團隊，「做文化就像蓋高樓，每個人都負責蓋一點點，就會有成績。」

台北市文化局長蔡詩萍表示，過去曾經客串綠光劇團的戲，「戲分少，常常就在後台跟吳念真、小野聊天，大家都講到台灣沒有戲劇獎，這件事我就放在心上。」蔡詩萍說，事隔多年，首屆戲劇獎真的辦成，也讓戲劇界非常開心。

北藝大文化資源學院院長劉蕙苓表示，藝文新聞是讓一般民眾了解藝術文化的一個重要管道，「其實我們就是在做藝術推廣的工作，我們試圖把這些藝術文化的議題帶到一個更大的公領域，讓更多人去關注，進而願意討論。」

前文化部次長、也是台灣好基金會執行長李應平分析，世代更迭，傳統媒體式微，社群媒體崛起，「千變萬變，只有行政與立法的對立讓預算審查困難這件事情沒有改變，希望不要擠壓文化預算。」不過也有入榜新聞讓人振奮，「比如說終於有一個屬於台灣自己的戲劇獎、文化部關心漫畫發展等等。」

李應平認為，台灣不是只有台積電，「台灣在大阪萬國博覽會展現的設計力文化裡，也是台灣躍上國際很重要的底氣，期待十大藝文新聞持續積累，年年都看到好事發生。」（編輯：張雅淨）1141216