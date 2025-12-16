2025年度十大藝文新聞 「首屆台北戲劇獎」摘冠

文化部長李遠表示，「今天這選拔讓我覺得說，還是有人看到藝文新聞，我希望台灣人變成一個聊天話題裡面，不再只有講政治，我們的話題如果能夠環繞文化、藝文的話，台灣才真的有改變。」

「年度十大藝文新聞」票選從2011年起舉辦，今（2025）年邁入第15屆，主辦單位北藝大表示，今年入選新聞涵蓋視覺藝術、表演藝術、文化資產及文化政策四大面向，反映出台灣藝文現場的多元樣貌。