2025年度國內外重大綠能新聞
[Newtalk新聞] 2025 年是全球與台灣能源轉型史上的雙重里程碑。這一年，台灣不僅正式啟動「非核家園」，更在全球經貿壓力與內部社會溝通的夾縫中，看見了綠能發展從單純的電力建設，轉向更深層的法規秩序、社會共融與多元科技布局。台灣再生能源推動聯盟（TRENA）今日盤點年度國際與台灣重大綠能進展，揭示再生能源已正式從「替代方案」躍升為「經濟與國安基石」。
一、 國際視野：光電時代降臨與經濟實相的翻轉
在全球範疇，2025 年見證了能源結構的劇烈重組。歐盟統計局證實，太陽能首度超越核能成為歐盟最大發電來源，標誌著綠能已接手歐洲電網主導權。在美國，AI 浪潮帶來的龐大電力缺口，高達 80% 由新增太陽能填補，打破了數位發展必然導致碳排反彈的迷思。
與此同時，能源經濟學也迎來了定論。國際報告顯示，過去 15 年核電成本飆漲近五成，成為全球最昂貴電力；反之，太陽能與風能成本大幅下降。這種成本的黃金交叉，加上美國法院裁定「凍結離岸風電許可」之政令違法，為全球能源轉型提供了強大的法律韌性與經濟正當性。科技領袖對技術路徑的辯論，也更確立了以成熟太陽能作為應對氣候危機核心的共識。
二、 台灣實踐：從經貿驅動到前瞻布局的躍進
回到台灣，2025 年是實質收穫的年度。在歐盟 CBAM 碳關稅的經貿壓力下，綠電已成為國家出口競爭力的生死線。台灣離岸風電在今年展現驚人執行力，累計併網量正式突破 3GW；指標性風場「渢妙一期」更達成逾千億元融資，驗證了台灣綠能市場已具備高度成熟的金融韌性，成功轉向市場導向的 CPPA 模式。
此外，今年亦是前瞻能源商業化的元年。Google 簽署全台首筆地熱 CPPA，為「穩定基載綠能」注入強心針；台積電則帶頭將綠電足跡深入社區，啟動屋頂光電採購專案，並透過易拆解模組技術強化循環經濟，將能源轉型與社會公益、資源循環深度結合，展現了企業社會責任的新高度。
三、 轉型陣痛：重建社會互信與選址正義
然而，轉型之路並非坦途。面對光電與風電案場在地方產生的衝突，環境部於今年加嚴環評規範，將敏感區位開發全面納入監管，象徵台灣綠能推動進入「選址正義」的秩序重整期。同時，政府與業者聯手採取法律行動打擊如「水庫光電藥水清洗」等不實假訊息，並由調查局與歐洲商會攜手啟動打擊綠能犯罪專案，嚴查貪瀆與不法干擾，確保再生能源市場在法治與透明的基礎下穩健前行。
總結與展望：邁向能源民主與共榮的下一階段
台灣再生能源推動聯盟認為，2025 年的國際與台灣動態共同反映出，綠能發展已告別過去「單打獨鬥、盲目衝量」的階段，正式進入「法規優化、技術多元、社會互信」的整合期。全球趨勢已證明，再生能源是支撐 AI 時代與低碳經濟最具成本優勢的基座。
展望未來，綠能的成功不應僅建立在發電數字上，更應建立在「能源民主」與「環境正義」的基礎上。我們期許政府在 2026 年能持續精進社會溝通，將綠能設施轉化為地方共榮的資產，並透過公民電廠模式讓全民共享轉型紅利。唯有在透明法治與社會互信的支持下，台灣才能真正落實 2050 淨零願景，建立具備高度韌性且溫暖的綠能家園。
以下為台灣再生能源推動聯盟所盤點的2025年國際五大綠能新聞摘要
1. 川普凍結風電許可遭裁定違法
美國麻州法官於 2025 年底裁定，現任總統川普（Donald Trump）先前簽署旨在凍結離岸風電許可與租賃的行政命令違法且無效，理由是該命令超出了總統的行政職權並違反程序。此項裁決對大西洋沿岸多個價值數十億美元的離岸風電計畫至關重要，及時阻止了能源開發因政治立場轉向而陷入停擺。這起判決不僅反映了美國國內對再生能源發展的激烈對峙，更彰顯了司法體系在維護能源轉型穩定性與法律正當性上所扮演的防線角色，對於全球正處於政策變動期的綠能業者而言，無疑是一劑法律層面的強心針。
2. 馬斯克開嗆打造核融合爐「超蠢」
被譽為能源終極目標的核融合技術，近年來吸引了全球巨額資金投入，然而特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）卻在 2025 年公開批評在地球上耗資研發核融合爐是極其「愚蠢」的行為，他認為太陽本身就是一座巨大的、且完全免費的核融合反應爐，人類應將精力集中在提升太陽能捕捉與儲能技術的效率，而非追逐遙不可及的人造核心。馬斯克的發言不僅引發了關於能源投資優先順序的廣泛討論，也反映出當前綠能政策在「成熟技術擴張」與「前瞻科研突破」之間的權衡。對於全球能源轉型進程而言，這場爭議提醒了各國政府，在有限的資源與急迫的氣候目標下，如何在現有的太陽能經濟與未來的技術創新中找到最有效的分配路徑，將是 2025 年後能源布局的重要思考點。
3. 美國AI資料中心靠光電填補電力缺口
2025 年隨著人工智慧（AI）技術的爆發，美國資料中心對電力的需求大幅成長，然而根據美國能源資訊署（EIA）的最新數據，這項新增的電力缺口已有超過 80% 被太陽光電的成長所抵消。數據顯示，2025 年前三季美國太陽能發電量較去年同期激增 36%，這不僅緩解了電網因 AI 擴張而面臨的負荷壓力，更有效抑制了燃煤發電的反彈。在加州等領先地區，透過大規模佈署太陽能結合電池儲能系統，已成功實現白天儲存廉價光電並在夜間高峰釋放的穩定模式。這項轉變預示著太陽能即將在兩年內超越風電，與風能共同取代核能成為美國電網的核心，展現了再生能源在支撐高耗能前瞻產業時，具備不可或缺的應變與供應能力。
4.太陽能首度成為歐盟最大電力來源
2025 年第二季，歐盟再生能源發電占比攀升至 54.0%，較去年同期持續成長，其中太陽能發電表現尤為亮眼。根據歐盟統計局 9 月發布的最新數據，2025 年 6 月創下了歷史性的轉折點：太陽能首度超越核能，以 22.0% 的占比成為歐盟最主要的電力來源，領先於核電（21.6%）、風電（15.8%）及天然氣（13.8%）。在個別國家中，丹麥與拉脫維亞的再生能源發電占比均已突破 90%，而盧森堡與比利時則受惠於太陽能裝置量的激增，呈現最顯著的年度成長。這項數據不僅驗證了歐盟「綠色新政」在加速去碳化上的實質成效，更向全球展示了透過積極的政策引導與分散式能源布局，再生能源已能完全勝任現代電網的基載重任，引領歐洲邁向更具韌性的低碳未來。
5. 世界核能報告：核電成最貴電力來源
根據 2025 年初發布的《世界核能產業現況報告》中文摘要指出，在全球能源轉型的賽局中，核能的經濟競爭力正面臨嚴峻挑戰。數據顯示，從 2009 年至 2024 年間，核電的均化能源成本（LCOE）逆勢飆漲了 48%，正式成為市場上最昂貴的電力來源；與此同時，太陽能與風能的成本則分別大幅下降了 90% 與 67%。報告同時點出，儘管「小型模組化反應爐（SMR）」被寄予厚望，但其實際發展仍面臨高度不確定性與進度落後。這項研究結果不僅打破了「核能是廉價能源」的傳統迷思，更在政策層面支持了再生能源作為最具成本效益之去碳化路徑的論點，為全球各國在規劃 2050 淨零路徑時，提供了關鍵的財務風險評估依據。
以下為台灣再生能源推動聯盟所盤點的2025年台灣十大綠能新聞摘要
1. 警告：台灣若不擴大再生能源，恐失出口競爭力
台灣面臨加速綠能轉型的緊迫壓力，否則將對出口貿易造成嚴重衝擊。隨著全球供應鏈對低碳產品需求激增，以及歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）等國際環保法規的實施，台灣若無法提供充足且穩定的綠色電力，將直接削弱本土企業在國際市場的競爭力。專家敦促政府應簡化再生能源開發的行政程序，並解決離岸風電與太陽能產業面臨的成本與政策限制，強調台灣若減碳進度滯後，恐面臨被國際供應鏈排除的風險。
2. 核電除役再生能源穩健接棒
2025 年 5 月 17 日，台灣正式邁入「非核家園」的新階段，隨著核電廠陸續進入除役程序，如何確保電力供應的穩定與低碳轉型成為國家能源政策的核心課題。針對此一重大轉折，立法委員賴瑞隆與台灣再生能源推動聯盟聯手發聲，強調再生能源必須在後核電時代迅速填補能源缺口，成為支撐台灣產業發電的主力。為了加速佈署進程，產業界與政策建言者共同呼籲行政部門應在法規允許範圍內，大幅「簡化與優化」再生能源開發的申請流程與行政審核時間，消除過去因官僚程序造成的開發阻礙。
3. 還綠能一個公道，看見工作者的堅持與信念
隨著綠能基礎設施逐步深入地方社區，再生能源開發在 2025 年面臨了嚴峻的社會輿論考驗。近期部分光電與風電案場因選址與環境疑慮，被貼上「嫌惡設施」的標籤，引發地方強烈抵擋。對此，台灣再生能源推動聯盟發起連署，並與綠能業者共同發起呼籲，期盼政府與社會大眾能「還綠能一個公道」，強調再生能源是對抗全球氣候危機的必要路徑，而非地方發展的敵人。這項爭議也催生了政策思維的轉向：未來的綠能推動將不再僅止於「技術與工程」，而需轉向「溝通與利益共享」。政策建議方向應著重於建立更透明的公眾參與機制，並透過社區型能源參與模式，讓在地居民從綠能轉型中實質受益，唯有建立深厚的社會互信基礎，台灣的綠能版圖才能從「選址衝突」走向「共榮開發」。
4. 離岸風電併網突破 3GW，台灣躍居全球第二
台灣離岸風電建設在 2025 年迎來了質與量的雙重噴發，根據經濟部最新數據，截至 2025 年 5 月底，台灣已成功完成 7 座離岸風場，安裝超過 400 座風力機，累計併網容量正式突破 3GW 大關，預計至年底更將衝刺達 4.7GW 的新高紀錄。這項成就背後具備深遠的政策指標意義：彭博統計顯示台灣在 2024 年單一年度新增裝置容量已排名世界第二，顯示我國已從過去的摸索階段，正式進入高效能的實質建設期。透過政府跨部會協作與行政流程的優化，離岸風電已成為支撐台灣大規模綠電供給的堅強基石。
5. 區塊開發首例融資到位，奠定綠電交易市場新典範
2025 年上半年，台灣離岸風電第三階段區塊開發傳來關鍵捷報，由哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發的「渢妙一期」風場正式宣布達成融資到位（Financial Close），成功募集高達新台幣 1,030 億元的專案融資聯貸。這不僅是台灣區塊開發（3-1 期）首座完成融資的風場，更是我國綠能轉型進程中，金融市場對「純企業購電協議（CPPA）」模式投下的關鍵信任票。面對全球通膨與供應鏈成本上漲的外部挑戰，此案吸引了包含國內公股銀行、民營銀行及外商銀行共 27 家金融機構參與，並獲得多家國際出口信貸機構與國家融資保證機制的支持。這項融資的成功，不僅為後續 3-2 期風場開發樹立了可融資性的技術標竿，更標誌著台灣綠電供應正式從政府補貼過渡到市場導向的新紀元。
6. Google 簽署全台第一筆地熱購電協議
2025 年 4 月，台灣地熱能源發展迎來具標誌性的商業突破，地熱開發商倍速羅得（Baseload Capital）與科技巨頭 Google 簽署了全台首筆地熱企業購電協議（CPPA），預計於 2029 年提供 10MW 的綠電。這項合作不僅是 Google 在亞太區的首宗地熱採購案，更反映出國際高科技企業對於「全天候穩定綠電」的迫切需求。從政策推動的角度觀察，此案成功驗證了地熱開發能從傳統的補貼模式，轉向由市場需求驅動的商業開發，對達成國發會 2050 年地熱發電 6GW 的長期目標具有強心針作用。儘管開發者指出目前產業仍處於初期階段且需政策支持，但此合作模式已為台灣前瞻能源的多元化布局樹立了範本，也提醒了政策制定者與產業鏈，地熱能具備成為支撐數位經濟發展之「穩定基載綠能」的巨大潛力。
7. 修法加嚴環評，能否解決光電不當選址問題？
11月14日立法院三讀通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》修法，加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，總統府已於28日正式公告實施，於12月1日生效。在野黨認為此次修法是要把綠能導回正軌、加強把關，避免光電上山坡、進水庫、毀林種電，而執政黨則指出草率修法會影響我國產業競爭力及淨零碳排的路徑。環團對此意見分歧，學者則直指，環評作為評估個案開發的工具，難回應跨尺度的空間治理問題，光電衝突核心仍在於欠缺國土治理架構的整體引導。
8. 網傳烏山頭水庫光電板藥水清洗，經濟部駁斥謠言
針對近日網傳烏山頭水庫光電板使用藥水清洗的傳聞，經濟部已嚴正駁斥，強調此為未經查證的虛假訊息。經濟部澄清，烏山頭水庫的水面型太陽光電計畫在契約中早已明文規定禁止使用清潔劑，且業者實際作業是利用湖水進行清洗；同時，根據長期以來每年五次的水質監測結果，相關數據皆顯示水質並無異常，透明公開且未受光電板設置影響。針對網紅及民眾將清洗影片惡意加註文字並散播，負責營運的台灣汽電共生公司已正式向警方報案，並將依法究責，以遏止破壞社會信任的造謠歪風。
9. 台積電加速淨零轉型！全方位推動綠色製造
台積電在 2024 年顯著提升了再生能源的使用比例，並設定於 2030 年達成全球營運據點 60% 用電來自綠能的目標。除了積極採購離岸風電與推動「屋頂型太陽光電採購專案」來集結民間綠電，台積電也致力於廠區內的節能減碳，透過 1,177 項節能措施與開發易拆解循環太陽能模組，提升資源回收價值。此外，台積電更將永續影響力擴及社會，協助偏鄉與社福機構架設太陽能系統，並成立多個專責中心投入永續科技研發，全方位落實綠色製造與共好願景。
10. 打擊綠能黑金 調查局向歐洲在台商會說明犯罪現況
調查局長陳白立受邀出席歐洲在台商務協會午餐會，在演講中強調，發展綠色能源是政府的重要施政方向，為了淨化投資環境，調查局已成立專案強力打擊妨害綠能產業發展的犯罪。他向歐商說明了目前公務員涉及綠能貪瀆的犯罪現況與策進作為，並列舉如行政刁難或地方人士索取補償等可能的索賄信號，以協助外資識別風險。此外，針對歐商關注的歐盟「一般資料保護規則（GDPR）」與台灣檢警調查間的資訊取得矛盾，陳白立也表示歡迎合作尋求合法的處理方式，旨在確保歐洲企業能安心在台投入綠能建設與技術合作。
