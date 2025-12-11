2025年度熱銷榜，特殺39折起，各類Top3神榜：NB、NIKE、SK-II、雅詩蘭黛、LONGCHAMP、GOYARD，今年沒跟上的流行，一次補課！
今年的流行時尚圈就像開了加速器，從運動鞋到頂級精品、從保養神物到冬季穿搭，一個比一個搶版面、狂刷存在感。為了不讓大家在最後衝刺的購物季，被淹沒在選擇裡，特別把2025的流行大勢拆成四個分類：運動戶外、美妝保養、精品包款、時尚穿搭。因為潮流不是單一路線，而是從你腳一路延伸，幫你把所有之最盤到最清楚、一次列清楚。
這次都只挑「年度熱銷Top3」，不是小編說了算，而是靠實際銷量、網路呼聲、社群討論度一層層刷出來的真排行榜。能擠進前三名的都狠角色。
年末特惠＝最後的入手機會。用超特惠的方式，帶走超水準的時尚流行品。照著這份幫大家整理出來的四大潮流榜單，讓你買得聰明、花得值得，年末笑呵呵。
〈2025運動潮流年度TOP3〉
TOP1｜New Balance 2002R 系列復古鞋（下殺42折）
原價$4,880 ↘ 年末特惠$2,012
人氣Top1鞋居然下殺42折！NB 2002R完全是今年球鞋圈最夯的百搭鞋之一。復古老爹鞋線條＋超美氣質配色，很難不愛。ABZORB＋N-ERGY緩震，走一整天也不累，一般日常、上班、休閒就靠2002R撐就夠。而且男女都能穿，很多人拿來當情侶鞋，是被網友稱為一雙買了不後悔的年度人氣鞋款。最誇張的是，這麼夯的鞋年末居然大下殺只要42折，現省2千8有在合理嗎?
TOP2｜adidas 秋冬運動套裝_男女款（下殺39折）
原價$2,890 ↘ 年末特惠$1,099
什麼？年末下殺到39折！adidas運動套裝高居第2名，一點都不意外，相信每個人都一定看過，不論歐美、日韓、還是台灣名人都穿過它。這套完全就是那種，不管是誰，只要一穿上，態度馬上出來的神衣。布料舒適、版型挺度剛剛好，運動穿好看到不行，即使不是運動時，只為潮流穿搭而穿，照樣潮到出水。今年年末下殺，居然殺到39折，一下就省快1千8，當然要趁機把所有顏色全部拿下。
TOP3｜NIKE P-6000（下殺58折）
原價$2,900 ↘ 年末特惠$1,661
NIKE P-6000是今年社群曝光最高、評價超強的NIKE必買鞋款之一。說到復古球鞋，就沒有人不知道它，尤其是它的銀白金屬配色，好看到不行，不論穿答風格是什麼，只要套上NIKE P-6000，拍照就是會很好看。最讚的是年末這雙居然下殺58折，完全就是在說趕快帶我走啊！
〈2025美妝保養年度TOP3〉
TOP1｜SK-II 青春露330ml 台灣專櫃公司貨（下殺5折）
原價$8,990 ↘ 即日起-12/14$4,446
下殺5折！SK-II青春露依舊穩坐「化妝台必備」寶座。高濃度PITERA™保養成分讓肌膚穩定、透亮，特別適合換季或暗沉時期，而且擦上臉很清爽，被網友瘋狂推爆，年度第一名實至名歸。最重要的是，直至12/14居然下殺5折，半價欸！當然要買爆。
TOP2｜Estee Lauder雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露100ml（下殺45折）
原價$4,450 ↘ 即日起-12/14$1,999，12/6爆品加贈7ml
下殺45折，年度囤貨就在等這波。雅詩蘭黛小棕瓶，不用多說，名聲響叮噹，俗稱晚間修護王者就是它，年度排行這麼高一點都不意外。質地輕盈、吸收快，改善乾燥、疲憊感超有效，熬夜救星無誤。年末這波雅詩蘭黛小棕瓶居然下殺45折，甚至低於半價，超誇張，想不到別的理由不趁現在買起來。
TOP3｜SHISEIDO資生堂 百優精純乳霜 75ml 台灣專櫃公司貨（下殺4折）
原價$3,600 ↘ 即日起-12/14$1,412
殺到4折，殺超大。資生堂已經超過140年歷史，說它是肌膚專家不為過。說到資生堂，就不得不提資生堂百優乳霜，它的保濕力、服貼度已經征服一大堆人。質地滋潤卻不卡油，很適合25歲以上或肌膚偏乾的人，網友評價超好，是每年秋冬都必賣爆的經典乳霜。今年年末這款資生堂保濕霜居然下殺4折，懂得人就知道瞄準現在囤貨就對了。
〈2025精品年度TOP3 〉
TOP1｜LONGCHAMP Le Pliage Xtra hobo（下殺78折）
原價$21,700 ↘ 年末特惠$16,800
如果今年只能買一咖精品包，那絕對是LONGCHAMP Le Pliage Xtra Hobo，年度熱銷排行榜的第一名。 這款狂到什麼程度？時尚編輯在追、韓系博主在背、通勤族一路從春天背到冬天還捨不得換。俐落肩背＋高質感皮革，背起來精緻度滿分，同時實用度完全不減。一旦入手你就會懂為什麼LONGCHAMP這顆包是年度第一。趁年末下殺78折入手，越背越上癮、越看越喜歡。
TOP2｜GOYARD 滿版托特包PM(多色)（下殺84折）
原價$69,999 ↘ 年末特惠$58,800
GOYARD PM會衝上年度第二名真的不意外，今年紅到像是會在街上自體發光。標誌性的滿版圖騰辨識度超高，走到哪都氣場滿分。另外它的厲害之處就是，輕到不可思議。背起來彷彿沒有重量，卻能塞下一整天的生活大小事，是時尚編輯、空姐、上班族一致好評的包。它能拿下年度第二名完全不是奇蹟。還沒入手的趁今年年末特惠，下殺84折，一省就省1萬1千多，正是把它背回家的好時機。
TOP3｜LV Louis Vuitton Monogram BOULOGNE
原價$89,000 ↘ 年末特惠$84,111
LV BOULOGNE今年在時尚圈真的紅到不可思議。Monogram經典花紋＋俐落腋下包，背這顆走在路上，完全就是會被回頭看的那種。不管是配毛衣、洋裝還是大衣，背上Louis Vuitton BOULOGNE就是會自動套上一層濾鏡。而且它不只討論度高、保值度也很高，難怪名列年度精品前三名。
〈2025時尚穿搭TOP3〉
TOP1｜KeyWear奇威名品 保暖風衣外套-18款任選（下殺41折）
原價$2,980 ↘ 年末特惠$1,212
下殺41折，一省就省至少1千7。如果你今年冬天還沒找到那件「一穿就能壓住整條街氣勢」的保暖外套，這款保暖風衣外套真的會讓你霸氣全開。當冷風在耳邊鬼叫、大家裹得像粽子的時候，你穿上這件走出去，就是冬天時尚界的領頭羊。剪裁俐落、版型超顯瘦，不用靠層層堆疊就能擋住寒風，真的有夠暖，完全符合冬天外套該有的水準。現在年末特惠殺到41折，超誇張，完全就是最佳入手時機，靠這件保暖風衣外套就能撐整個冬天了。
TOP2｜ ANDYMAY2 三穿極絨/背帶外套/潑水迷彩三穿外套_男女款（下殺56折）
原價$1,280 ↘ 年末特惠$711
下殺只要56折。今年冬天要是只能買一件外套，那絕對要把ANDYMAY2三穿外套往購物車狠狠塞進去。內層極絨暖到誇張、外層迷彩帥到不行，再加上背帶設計，三種穿法直接把整個冬天的穿搭自由度開到最大。重點是它的防潑水機能真的很強，不只是保暖而已。ANDYMAY2三穿外套真的強到讓人懷疑它是不是作弊。最讚的是，現在正好年末特惠，一殺就殺到56折，根本就是在叫大家直接把它帶回家啊。
TOP3｜GIORDANO 女裝連帽寬鬆毛衣外套（下殺5折）
原價$1,490 ↘ 12/10-12/14$738
5折直接穿回家。一件外套就能讓人一秒變主角，GIORDANO這款連帽毛衣外套。它不是普通外套，是氛圍感神器。寬鬆版型直接把舒適度開到滿級，超柔軟毛衣材質一套上身，整個人像被暖空氣包住。最浮誇的是，它穿起來會讓人看起來超溫柔，隨便搭牛仔褲、長裙都能走出溫柔系女主角感覺。碰上年末限時特惠，12/10-12/14期間，一絲猶豫都不用，5折直接穿走。
