2025年度熱銷黑馬！7-11的7大美食關鍵字，爆蛋飯糰、吉伊卡哇甜點、翻轉布丁雪糕必吃

回顧2025年，7-11帶動了許許多多的飲食熱潮，也悄悄改變了大家的胃口。下面是2025年度7大超商美食關鍵字，帶大家看看有哪些爆紅好物不只讓網友瘋搶，還變成了貨架上異軍突起的最強黑馬。

1.｜一顆雞蛋的無限可能

走進7-11，很多人的三餐都有一個固定儀式，那就是加一顆蛋。從茶葉蛋、滷蛋白丁到近年聲量最高的半熟蛋，雞蛋始終穩坐鮮食配角裡的主角位。每年可賣出上億顆雞蛋的基礎上，2025年話題焦點落在半熟技術的成熟應用。7-11引進日本技術，開發可微波的半熟蛋型商品，像是「爆蛋燒肉新極大飯糰」、「Ohlala半熟玉子卡波納拉義大利麵」，把流心蛋黃變成餐點靈魂。嚴選大武山牧場生食級雞蛋的「半熟溫泉蛋」，透過獨家蒸煮工法，讓蛋白柔嫩、蛋黃滑潤，成為許多上班族的固定加購品。因應懶人經濟，免剝殼的「動福滷蛋」已進駐600間門市，「黃金水煮蛋」也準備擴大販售，雞蛋正式走向即夾即吃的日常配角升級版。

2.｜泰味延伸的南洋版圖

長期推動國際食飲多元化的策略，在東南亞口味上已見成效。相關鮮食商品連續3年維持雙位數成長，經典的「泰式椰汁綠咖哩雞肉飯」早已成為許多旅客眼中的必吃清單。2025年夏天，7-11與「頌丹樂」、「帕泰家」等泰式餐廳合作聯名，同時首度聚焦印尼料理，推出「東南亞美食季」，將南洋香料正式帶進超商日常。冬季登場的「越式牛肉河粉」則在社群掀起討論熱潮，累計銷售突破10萬碗，讓PHO從異國料理變成便利日常。

3.｜深夜友善的台式小吃基地

台式小吃向來是台灣飲食文化的代表，近年實境節目帶動夜市話題，超商也順勢加速台味商品的布局。與人氣夜市、街邊名店合作，讓熟悉的味道能在冷藏與熱食櫃重現，椒鹽大雞排、蒜香鹽酥雞讓深夜不必再外出覓食。甜點控則被「飛燕煉乳炸銀絲卷」收服。與台北南機場夜市「山內雞肉」合作的三款雞料理，以及八棟圓仔湯的「花生薏仁湯」，都成功把名店縮進一個便當盒。冬季在Threads爆紅的「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」，主打一人獨享，也讓外籍旅客開始把超商列為台味補給站。

4.｜清爽不等於單調

年輕世代偏好少油、控熱量的餐點，帶動相關商品業績穩定成長。7-11率先引進日本超商熱銷的「豆腐蛋白棒」，讓機能型點心進入便利通路。雞胸肉則從單一口味進化為多元選項，剝皮辣椒、香草、蒜香等版本，秋冬更推出加熱版包裝，Simple Fit系列邀請世界冠軍MVP陳傑憲代言，針對外食族設計沙拉餐與輕食便當，並以「小綠標」清楚標示蛋白質含量。新品「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」以大塊魚肉蒸烤呈現，熱量低於500大卡，讓飲控族不再被雞肉綁架。

5.｜熱鍋夾的含金量

一口蒸鍋撐起千萬業績！7-11持續擴大「熱鍋夾經濟」，蒸地瓜早已是早餐固定班底。蒸玉米導入超過2300間門市，平均每店每日可賣出上百支，在轉運站與醫院型門市表現特別亮眼。限定40間門市販售的蒸、烤馬鈴薯，成為秋冬熱食新星，尤其深受女性消費者青睞。少調味、原型食物即食化的趨勢，正在超商櫃位慢慢成形。

6.｜百元內的安全感

面對消費氛圍轉趨保守，7-11在9月推出「重量級饗宴」企劃，鮮食商品以XL、XXL、3XL不同尺寸加量，搭配指定優惠。年底前再加碼「加量不加價」正餐系列，每兩週輪替增量10%至20%，成功吸引學生族與小資族回流，讓飽足感成為競爭優勢。

7.｜甜點櫃的翻轉實驗

自2023年起布局冷藏甜點專櫃，目前全台超過5000間門市皆能買到小份量個人化甜點，也帶動搭餐併買的雙位數成長。2025年最受歡迎的類型，集中在話題聯名、IP肖像與創意翻玩。吉伊卡哇系列、延世大學生乳包，以及星宇航空黑糖麻糬千層塔，都是年度高討論度商品。統一布丁翻轉布丁、LaDears蓮花焦糖脆餅系列攻佔社群版面，年末推出的統一布丁翻轉雪糕更成為年度必嚐清單。

