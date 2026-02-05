2025年度總結》台灣經濟成長率創15年新高！龔明鑫：人均GDP將衝破4萬美元

經濟部今（5）日舉行年終記者會，經濟部長龔明鑫回顧過去一年表現並發布最新經濟展望。龔明鑫指出，受惠於全球AI應用需求強勁及供應鏈韌性，台灣2025年經濟成長率高達8.63%，創下近15年來新高。

展望2026年，即便在高基期影響下，政府仍設定全年經濟成長目標為4.56%，不僅展現台灣經濟的韌性，國際機構預測值亦顯示台灣表現將優於日本與韓國等鄰近國家 。

受惠AI紅利 帶動訂單與產業發展

在出口貿易方面，經濟部預估在AI及高效能運算需求持續火熱，加上消費性電子新品鋪貨效應發酵下，2026年出口總值有望突破6,600億美元，將再創歷史高峰 。這股經濟動能也將帶動人均GDP在今年突破4萬美元大關。

廣告 廣告

除了外銷暢旺，內需市場亦呈現回穩態勢，受惠於週年慶、節慶聚餐需求及貨物稅減徵等政策，零售與餐飲業營收持續成長；在物價與就業方面，經濟部強調台灣表現相對穩定，預估2026年失業率將維持在3.35%的低檔，且2025年CPI年增率僅1.67%，遠低於美國、歐元區及南韓等主要經濟體，顯示通膨控制得宜 。

外界投資動能不斷 訂出3.6兆海外投資來台

針對外界關注的投資動能，龔明鑫宣布「投資台灣三大方案」將再延長至2027年，目標引導投資金額達3.6兆元，預計創造近25萬個就業機會，並將擴大適用範圍至全球海外台商及外人投資企業。

數據顯示，2016年至2025年間，僑外來台投資年平均金額達103億美元，較2008年至2015年的平均52.65億美元呈現倍數成長 。此外，透過深化台美雙向投資合作，國際大廠如NVIDIA、AMD均擴大在台研發布局，美光（Micron）更於日前宣布投資569億元收購力積電銅鑼晶圓廠，顯示台灣同時掌握全球最先進的邏輯晶片與記憶體技術 。

台美談判終有果 最優惠待遇讓產業持續發展

面對美國對等關稅的挑戰，龔明鑫以「撥雲見日」形容談判進展，台灣已爭取到與歐盟、日本、韓國等戰略同盟相同的待遇，確立「關稅15%不疊加」原則，這將大幅提升台灣工具機與機械業者輸美的競爭力 。更關鍵的是，經濟部成功爭取到美國半導體「232關稅」的最優惠待遇，不僅強化產品輸美優勢，也降低了業者赴美設廠成本 。

為協助業者應對地緣政治變局，經濟部提出以「台灣模式」推動對美投資，採取「民間投資為主、國家保證為輔」的策略，結合2,500億美元的民間投資與同等規模的融資保證，引領業者進軍美國供應鏈並打造產業聚落 。

龔明鑫最後強調，面對AI轉型、地緣政治及極端氣候等全球挑戰，政府將持續推動五大信賴產業及AI新十大建設，致力將台灣打造為「經濟日不落國」，確保在變動的國際局勢中始終保持關鍵競爭力 。

更多風傳媒報導

