2025年度聲量排行榜揭曉！ 「他們」霸榜、「這群人」最暖記憶





2025 年即將進入尾聲，這一年台灣在政治動盪、全球經貿風險與公共安全挑戰中度過。根據意藍《2025 年度事件回顧報告》針對 1 至 11 月的網路聲量盤點，「大罷免行動」與「普發一萬」成為內政討論核心；國際上則以「川普對等關稅」點名台積電最受矚目。此外，花蓮堰塞湖災害中湧現的「鏟子超人」義舉，為充滿政治肅殺氣息的一年注入了溫潤的人道光輝。

內政風暴：大罷免動員 vs. 普發一萬的財政論戰

觀察 2025 年全網討論趨勢，國內政治議題占據絕大部分聲量：

大罷免行動： 作為全年聲量頂峰，討論橫跨動員衝刺、投票結果解讀及制度正當性。支持與反對陣營的長期對壘，使該事件幾乎全年占據社群版面。

普發一萬政策： 在短時間內引發熱議，支持者著重於民生紓困的「小確幸」，反對者則嚴厲質疑舉債風險與財政紀律，反映出社會對政府補貼政策的兩極評價。

能源與國安： 「重啟核三公投」再度引發供電穩定與核安風險的拉鋸；而「柯文哲案」與「武統論網紅遭驅逐」則引發關於司法公正與言論自由界線的深度交鋒。

國際變局：川普關稅點名台積電，牽動台灣角色定位

2025 年，國際經貿局勢的劇變對台灣產業造成直接衝擊：

對等關稅政策： 川普政府宣布對全球啟動關稅戰，多次發言點名台積電與半導體供應鏈。網友高度關注台灣出口競爭力與政府的應對速度，使經貿議題轉化為高度政治化的討論。

東亞地緣政治： 「中日外交危機」聲量增溫，社群討論延伸至東亞局勢劇變對台灣外交政策及風險判斷的潛在影響。

公安與民情：馬太鞍溪堰塞湖與「鏟子超人」的英雄義舉

除了嚴肅的政治議題，公共安全事件也緊牽民眾心弦：

花蓮馬太鞍溪災害： 在堰塞湖危機中，社群除了關注災情撤離，最熱門的話題莫過於民間自發組成的「鏟子超人」行動。這群志工進入災區協助清淤，在網路激發強烈共鳴，成為 2025 年最具正面能量的公眾事件。

防疫體系考驗： 「非洲豬瘟感染事件」重啟食安討論，網友對廚餘處理與防疫政策表現出高度關注。

娛樂圈焦點：于朦朧事件引發真相論戰

2025 年娛樂圈最受關注的議題非「于朦朧事件」莫屬。此事件涉及其死亡疑雲與家屬控訴，伴隨網路傳言四起，引發社群針對媒體責任、假訊息傳播與真相追蹤的廣泛議論。

頻繁轉折的 2025 年

回顧這一年，台灣社會在政治博弈與國際挑戰中尋求平衡。從街頭的罷免動員到災區的鏟子超人，網路聲量不僅記錄了社會的焦慮，也承載了民間的堅韌。

數據說明： 本分析係依據意藍《2025 年度事件回顧報告｜30 大事件聲量盤點》，取自 2025 年 1 月至 11 月之網路全頻道聲量資料。

