2025年度金門熱搜景必遊Top 10揭曉
【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府根據「金門觀光旅遊網」資料統計2025年1至12月熱搜景點，公布「大膽島」奪冠，成為最夯的熱門景點，其他經典景點「翟山坑道」、「獅山砲陣地」、「山后民俗文化村」、「莒光樓」也是為網友熱搜重點。再加上獲獎的景點及二個「臺灣觀光雙年曆」全國級活動，每一景點、觀光活動不僅是經典代表，更是許多旅人認證的必訪清單，縣府邀請民眾收藏這份「必遊口袋名單」，作為遊金門安排行程的攻略指南。
2025年Top 10熱搜景點依序為：「大膽島」、「翟山坑道」、「獅山砲陣地」、「山后民俗文化村」、「莒光樓」、「太武山風景區」、「建功嶼」、「后麟步槍模擬射擊館」、「金門酒廠」及「清金門鎮總兵署」。這10處景點涵蓋金門的歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化。
▲「翟山坑道」為金門觀光旅遊網2025搜尋排行榜中的第二名。
金門縣政府觀光處長許績鑫表示，陳福海縣長十分重視「友善金門、多元旅遊」理念，觀光處將在此理念之下持續提供更友善、更優質的網站品質，提供民眾規劃行程、輕鬆暢遊金門。「金門觀光旅遊網」為遊客規劃金門行程的首選官方旅遊入口網站，整合景點、活動、交通、住宿等旅遊資訊，2025年網站總瀏覽量突破400萬次，顯示民眾對於金門旅遊的高度關注。
許績鑫還加碼推薦明(115)年必遊的獲獎景點，就是甫獲交通部觀光署「第2屆觀光亮點獎-十大觀光亮點獎」的「經武酒窖」，以及榮獲「最佳人氣獎」的「習山湖公園」、「後浦十六藝文特區」及「陳景蘭洋樓」，再加上第一屆亮點獎的「莒光樓、建功嶼、山后民俗村」。這7處獲獎景點，展現金門兼具歷史文化、親子休憩與建築美學的觀光魅力，讓旅客能體驗金門的多樣面貌，目前也在松山機場廣告欄刊登，讓更多旅客第一時間感受金門的美好。
▲「獅山砲陣地」為金門觀光旅遊網2025搜尋排行榜中的第三名。
另外，在今年11月24日交通部觀光署公布的2026-2027年「臺灣觀光雙年曆」全國級活動，「金門馬拉松」(115年舉辦日期1/24、1/25)及「金門中秋博狀元餅」(115年舉辦日期9/1-9/25)均入選，歡迎遊客預先規劃旅遊，體驗最棒的臺灣觀光活動。
觀光處說明，大膽島自113年7月27日開放由民間營運遊程後，提供更靈活、更多元的玩法，深受好評，統計至114年12月15日，已高達3萬1,843人次登島，明年度開放上島時間為2月1日至12月25日。金門旅遊主題豐富、玩法多元，值得旅客一來再來，誠摯邀請全國民眾走訪熱搜必遊景點、參與年度精彩活動，更多景點與活動資訊，請至「金門觀光旅遊網」查詢：https://kinmen.travel。（照片記者洪美滿翻攝）
