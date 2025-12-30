2025年度風雲人物／40萬噸的奇蹟 鏟子超人也需要被接住

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，其後創下台灣史上民間動員救災最大力量，高達50萬人次湧入光復鄉。（林育緯攝）

超人始於災難的極限。9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，數十萬至數百萬噸淤泥覆蓋光復鄉，19人死亡、5人失聯。之後50萬人次志工湧入，20天清除市區40萬噸淤泥，他們被稱為「鏟子超人」。

災後百日回頭看，這些村長、搜救隊、醫護、物資站人員、志工協調者、國軍，並非沒有極限的英雄。搜救隊48小時只睡3小時、物資站第5天才找到500公尺外的倉庫、志工組織者災後閉關1週自癒…

正是這些極限，映照出台灣最需要的韌性。

9月23日，受樺加沙颱風環流影響，位於花蓮的馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，導致光復鄉市區、周邊部落嚴重淤積，共19人死亡、5人失聯、157人受傷。估計約數十萬噸至數百萬噸的淤泥，覆蓋了這片曾以製糖業聞名，有棒球女足名校光復國小、光復國中、留存阿美族傳統文化的土地。

燃燒後 也會疲憊挫折

之後發生的事，創下台灣民間救災史的紀錄：50萬人次的志工與11萬人次的國軍、NGO湧入，20天清除了市區約40萬噸淤泥。人們自發地從台灣各地，或乘火車，或開車載機具，來到光復鄉。大家稱他們為「鏟子超人」，政府感謝他們的付出，社會讚揚他們的精神。

台灣任何一處受難，各領域的人都會以自己的專業支援，這是全民的韌性。

100天後，我們想問的不只是他們做了什麼，還有「他們經歷了什麼」。因此記錄了不同救災角色的故事：醫療團、搜救隊、社工、志工組織者、避難講師、物資站人員、專業器具志工、國軍。有的在前線鏟土，有的在後方協調，有的接住倖存者身體或心靈的創傷。雖然被稱為「超人」，但他們不是沒有極限的英雄，而是會疲憊、會挫折、會懊悔的人。

12月10日，東華大學強韌台灣團隊主辦「災後重建與防救災論壇」。地球公民基金會專員、馬太鞍堰塞湖特遣隊成員梁聖岳指出：「如果可以，希望不要有任何『英雄』或『超人』的誕生在災害之後，因為這是誕生在一場悲劇之中，用他人的不幸所堆積出來的。」

正因如此，當我們稱讚超人時，也該看見他們承受的代價，那些不該由個人承受的系統性問題。例如負責糖廠物資中心的新女力公益協會，在災後第五天才發現附近有另一個物資儲存站。政府在重建跟防災上，傾向快速、效率的工程本位，而忽略部落，恐重蹈覆轍。此外，阿美族青年憑藉階層文化，在救災時展現快速的動員能力，也值得漢人社會借鑑。

協調數位工具平台「鏟子英雄」「光復超人」「光復小蜜蜂」的莊慕華（小海），也是地球公民基金會花東專員，從這次經驗中反省出：在大型救災現場，建立「邏輯」與「節點」其實優於死守SOP。SOP往往是為了應付檢查或靜態情境，但在不斷變化的災難現場，更需要的是一套應災邏輯。這套邏輯的核心在於建立「節點」：誰負責接收與釋放資訊、誰負責統籌資源。如此一來，才不會陷入動員力量過大、自身癱瘓的窘境。

莊慕華身為「後援的後援」，在救災期間協調數位工具平台「鏟子英雄」「光復超人」「光復小蜜蜂」。

光有平台跟工具還不夠。小海指出，地方需要「虛實整合」：納入數位能力較低的群族，幫助他們跟家戶或鄰人建立數位節點，「當有人不會用手機或沒網路，在災難發生時，可以找到一個有手機跟網路的人，這樣工具才能真正發揮作用。」這正是救災後期，負責家戶物資運送的「光復小蜜蜂」，得以運作的原因。

超人們 也需要被接住

原運工作者、太巴塱青年階層Namoh Ka'atay，在10月8日跟一大群鏟子超人遇到假警報，因為不熟地勢，大家根本不知道往哪逃，「連國軍跟警察都慌了。」他認為重建、防災應回到部落歷史與環境知識，如果參考部落的古地名或遷徙路徑，就會發現許多現代受災區本就是河水流域區，「因為河流記得走過的路。」

Namoh Ka'atay住在受災相對輕微的太巴塱部落，但仍返鄉幫助鄰近的阿陶莫部落恢復家園。

東華民族發展與社會工作系副教授黃盈豪，在救災期間旁聽馬太鞍部落青年會議，開始思考：在漢人社會或城市，這樣的經驗能不能複製？他認為，關鍵在於平時的社區連結，「如果我們可以盤點好大家的能力，誰會水電、誰懂諮商、誰很會算錢，而不是讓大家都去挖土，或許能更善用資源。」因此，他提出仿照日本的「中介組織」，建立一個聯繫政府與NGO，也聯繫NGO之間的平台。

但無論系統如何改進，有些事實仍無法迴避。根據水利署與地質專家調查，馬太鞍溪仍殘留超過2億立方米的沙土。河床受土沙抬升，蓄水量變少，未來再氾濫機率極高。台灣本多颱風地震，如今，在自然災害之外，更面臨「複合性災難」的戰爭風險。

如果說鏟子超人的故事值得我們在百日後重新閱讀，正是因為這些人在混亂中努力：他們的經驗是面對下一次災難的種子，他們的極限則是一面鏡子，映照出我們還有哪些不足。這些故事，有傳承也有教訓，有心魔也有辛酸。在復原的路上，除了災民被看見，超人，也需要被接住。

