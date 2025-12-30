2025年度風雲人物1／當避難講師成為災民

康康站在被土堆淹沒的母親家前。

馬太鞍溪堰塞湖溢流後90多天，光復市區大致恢復往日景象。但來到佛祖街，仍是荒蕪一片。不遠處有台怪手，跟比人還高、看不到盡頭的土堆相比，渺小得像螞蟻。康康趁台北工作空檔回來整理，順便跑受災申請流程，並接受我們採訪。

康康，45歲，民防單位避難講師

經實證 只算低分通過

她家對面，正是9月24日被救出、但阿公（乾姑丈公）和阿婆（乾姑婆）不幸遇難的6歲小女孩家。

大水來的時候，康康正在台北，第一時間接收轉播。轉播者是她母親，正一邊跟她通話一邊動作。「我媽一直喊『水來了』，還說她都有拍下來，我聽了忍不住喊：『靠么，妳現在還拍啊！要跑了吧？』但我聽到她說：『外面有洗衣機被沖走了。』發現這是一個Keyword。連洗衣機這種重量都能被沖走，表示水流力道非常強。我立刻叫她把門窗封死，往二樓逃。」

康康的職業是避難講師，母親與兩個阿姨在佛祖街比鄰而居。避難講師家人遇到災難，剛好可以作為一次驗證所學的機會，可惜結果只能算低分通過。「0403花蓮大地震後，縣政府有發避難包，但包括我媽跟兩個阿姨，好像拿伴手禮一樣，翻了翻有啥就丟到一邊，逃難第一時間，她們拿的都是手機。」

康康自己準備的防災包。（康康提供）

康康認為，最大的問題是長輩缺乏防災意識，「不用說戰爭了，就連跟他們宣導地震防災，我爸也會說死一死就好。但這一次光復水災，讓他們發現災難其實是漫長的過程。防災，也是為了讓自己在災難來臨時過得『舒服』一點。」

除了過得舒服一點，擁有防災意識並自救，也能讓救難資源更有效的運用。康康的父母就是活生生的案例。因為有閣樓可躲，加上她平時幫他們囤積的物資，所以救難隊抵達時並未第一時間救他們，而是去救更緊急的人，例如她兩個阿姨。

「避難要記住3個3：3週沒吃東西、3天沒喝水、失溫3小時，都會致命。我阿姨往頂樓淋雨避難，7小時後才被救出，如果災難不是在9月，而是冬天寒流時，又沒避難包裡的急救毯，怎麼辦？」

「災難來臨時，還要記住3個『我』：我是誰？我在哪裡？我要做什麼？」以這次洪災為例，第一個「我是誰」，是為了確認自己是不是高風險災民，第二個「我在哪裡」，是確認自己的位置，是在平房還是能垂直撤離的地點，結合前兩者，才能決定「我要做什麼」：自己是低風險區可以居家避難並儲存物資？還是位於高風險區，必須立刻抓起避難包外出？

康康在災難第二天早上搭火車回到光復，「一出車站，我就看到兩個警察在那，心想該不會被管制了吧？直接問：『請問我可以走進去嗎？』結果他說他們不是這裡的警察，只是因為有長官來巡查，配合下來支援的。我想說：『不管了，我媽還在裡面，還是要去救她。』」

舉己例 防災不再抽象

一路上，她一下避開水流，一下沿高處走，平常只要30分鐘的路程，不知道走了多久，才在中午左右抵達，接出母親。之後幾天，她協助清理汙泥，才想起週六有演講，「本來我很掙扎，要留下來救災還是回台北講課，但後來想到這是很好的經驗：以前講避難都很抽象，現在我可以用家裡災後的照片、我媽媽跟阿姨的故事，幫助學員建立防災意識。」

「災難發生，你可能很幸運，得活很久。如果可以，為何不讓自己舒服一點，度過可能沒水沒電的狀態。」康康的聲音迴盪在空盪盪家中，「現在，我媽開始準備避難包了。」她苦笑說。

在一無所有的屋內，最顯眼的，除了泥流淹過的灰，是一台停在下午3點多的掛鐘。

