2025年度風雲人物2／中共打來也沒什麼好怕的了

1,100多位村民平安，是王梓安在災難中最大的安慰。

擔任光復鄉8任村長的王梓安，因為收到政府的溢流通知後認真以對，大馬村1,100多人全員平安。但其實，當王梓安真正聽到「蹦」一聲時，他沒有意識到這就是堰塞湖的大水。

王梓安 68歲，花蓮縣光復鄉大馬村村長

蹦一聲 以為飛彈打來

抵達王梓安家時，他正好從活動中心廣播完回來。進門沒多久，馬太鞍的頭目就騎著摩托車過來確認剛剛在宣布什麼？原來，當初救了全村的廣播系統被大水沖壞後，鄉公所重新添購的是「桌上型會議麥克風」，就算開到最大聲，村民也聽不清楚。還好大家都有危機意識了，沒有人會輕忽村長的廣播。

溢流前兩天，王梓安以國語、阿美族語廣播、要所有村民預防性撤離，也協調消防將臥床與行動不便者送往醫院或光復高職，「我一直看、一直點，我要確認安置中心裡有幾位，不然有一隻羊迷失怎麼辦。」當天早上，他再次挨家挨戶確認，「主要是怕他們覺得好像沒事就偷跑回來。還有後來才搬進部落的外地人，他們不知道嚴重性。」

不過，中央給村長的訊息是早上8點會溢流，到了10點、12點都沒動靜；直到下午兩點出頭，王梓安接到電話，「村長，我們監視器拍到堰塞湖的水剛剛溢流，可能馬上就會到馬太鞍橋。」

當時王梓安正陪伴住在另一個村的89歲失智岳母，岳母家有3層樓，符合垂直避難的條件。當他遠眺堤防與河床的狀況時，突然「蹦」一聲，「我是怎麼想的你知道嗎？我以為中國大陸的飛彈打過來了。」

不是剛收到通知？但他完全沒想過「溢流」會是「海嘯」。太太、女兒嚇到哭出來，「那畫面太恐怖，我想房子可能都撐不住。」趁著大水還沒抵達，王梓安決定背著岳母下樓，「我岳母一直喊屁股很痛很痛，因為我是滑下去的，根本來不及走樓梯。」他催足油門，全家一起逃往部落最高點馬太鞍教會。

眾人看著駭人的末日景象，大水甚至淹進安置點光復高職的一樓，還好大家相互幫忙把老人家背到2樓避難。「感謝上帝，救了我們全村的人。」王梓安滿懷感恩地說。

會不會慶幸自己相信專業、認真執行撤離？他說：「當然是相信專業。」也慶幸溢流是發生在白天，「如果是晚上，不得了，連要救人都看不到人。」

經歷這次災難，王梓安認為中共打來也沒什麼好怕的了，「頂多『蹦』一聲後趕快去避難，天災才是最可怕的。」

同歷劫 部落更凝聚了

劫後餘生，王梓安感覺部落的心更凝聚了，「馬太鞍90％都是阿美族人，之前有些人會說要恢復巫師文化，還有很多事情很傷腦筋，這次水災感覺有把大家救回來一點，感覺信仰有更堅強。」雖然對後續遷村還沒有共識，王梓安自己也喜歡住在原地，「但如果說要遷的話，我會想到《聖經》的出埃及記。」他虔誠相信：上帝會帶領。

我們看到王梓安的手機有外孫女照片，問他以後會怎麼跟外孫女講這一次的經歷？「我會講故事給她聽。」講阿公是全村的希望？「不是，我會講我們部落最先是從舞鶴山、那邊有一個叫做Sapat的地方…」

看來這個故事，可以讓災後累到住院開刀的阿公，繼續講個幾十年。

