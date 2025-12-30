2025年度風雲人物3／這裡沒有魔王要打倒

2坪大的小草野生工作室陽台，在救災的22天裡成為志工們分享心事、儲備能量的地方。

小草野生工作室位於花蓮志學一棟老舊大樓裡。天氣好時，站在2坪大的陽台，眼睛會收到縱谷的祝福，綠意鋪滿平原，平原的盡頭有山。但9月26日到10月17日，陽台成為鏟子超人的盥洗區跟分享會場地。忙了一天之後，他們在這裡洗去泥土，睡前大家再圍成一圈，聊聊今天救災發生的事跟心情。

林明謙，39歲，小草野生工作室志工團發起人

很多人不知道，救災的大魔王，其實不在泥濘裡。

「每一個來到這邊的人，背後都有自己的故事，也有不為人知、很厲害的地方。但我們奉獻自己幫助別人，卻常常忘記照顧自己，包括每一天的心情。」小草野生工作室負責人林明謙說道。這也是他每晚舉行分享會的原因。

20天 用光社交能量

小草野生工作室，原本是帶領兒童與青少年親近自然，藉此培養獨立、面對問題能力的團體。9月25日，馬太鞍溪堰塞湖溢流第3天，林明謙在粉專貼出招募志工訊息，工作室一下子轉為小型志工組織。

很難想像，加上陽台不過五坪的基地，救災期間接待了40多名志工，最多可睡13人，連續運作22天。過後，林明謙整整一週把自己關在房間，不跟外界聯繫，只擼貓、看書，「我是很I的人，這22天面對志工、災民、其他團體，用光了社交能量。」

林明謙不貪多，知道基地空間跟自己身心都有上限，反過來擁抱限制，把自己定位成10人行動，靈活在大型志工團體如芥菜種會、世界展望會之間「補位」的單位，「芥菜跟我說，距離光復30公里的米棧部落有災情，需要人手，我們就開車過去。」

災情前幾天，小草野生的志工，先是協助鏟土，之後轉戰太巴塱物資中心。然而，面對滿山滿谷的人潮，林明謙發現要面對的除了泥土，還有巨大的空轉：帶著一群志工按圖索驥，走到一個地址，發現已經有2、30人在那裡，趕往下一處，人又滿了。「有一整天，我們都在街區走路。那種累很折磨，一直走、一直曬太陽，卻沒辦法讓團隊安頓下來。除了累，大家也焦慮，覺得：『我付出了時間和信念來到這裡，卻找不到一個地方奉獻自己。』」

林明謙會準備諮商用的小卡，讓志工們選最能代表自己當天心情的一張。很多人最初感到自己像是災難旁觀者，因此這張持攝影機的小卡是最多人選的。（翟翶攝）

白天熱忱在乾燒，晚上則透過講述自己的故事，讓大家重新被灌滿。林明謙在諮商訓練中學過：面對挑戰就像一段冒險，而最難打倒的魔王，往往是自己。有一位30多歲的女生，來當鏟子超人，是因為5年前母親得絕症過世，讓她覺得自己很沒用，之後只要可以幫得上忙的事，就會義無反顧的去做。還有一位從香港飛來，有WFR（野外急救員）、EMT（緊急救護員）證照的志工，「穿袈裟，剃光頭，看起來就是一個溫和的出家人，然而在反送中時參與過最激烈的理大圍城。」

變勇敢 不怕被看見了

讓林明謙印象最深的，是一個台北來的男子，有天跟他說不想回去，因為在平常生活中找不到意義。他拿著一包衛生紙，邊講邊哭，甚至問林明謙要怎樣讓人生有價值？「我只能誠實的跟他說：『我也不知道，我不是你的心靈導師，沒人可以給你答案。』」

答案在哪？或許要很多年之後，試著回想，才會發現，就像林明謙自己。2009年八八水災，還是大學生的他看到一位牧師在徵志工，沒多想就去報名，整整7天他都在林邊清淤，「我忘了那個牧師的名字，但我永遠記得他一直提醒我們要休息，也許這次我只是在複製那位牧師做的事。」

林明謙說，或許是因為自己有ADHD（注意力不足過動症），講話比較跳躍，以前帶隊多帶跟自己很像的小朋友，不敢面對大人，也怕來自大人的質疑，經過這次經驗，「我好像沒那麼害怕被人『看見』了。」鏟子超人們來到光復，發現最大的魔王，是自己。

