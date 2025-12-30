2025年度風雲人物4／用脊梁當橋梁

屏東特搜隊員林楷晟表示，馬太鞍溢流是台灣少見的泥濘救援。

堰塞湖溢流當晚，開南迴前往花蓮的屏東特搜隊算是很早到達的隊伍，但也已午夜11點。當時除了停電、大雨、某些巷弄的水位幾乎高到接近2樓，林楷晟說，大家都以為是來支援「水災」，沒想到是少見的泥濘救援。然而，這支隊伍在溢流24小時後，讓全國人聽見了那聲振奮人心的童稚歡呼：「耶，我在這裡。」

林楷晟 35歲，屏東縣消防局特搜大隊 隊員

險境中 男團肉身渡人

採訪這天，特搜隊隊員剛結束上午的訓練課程，大隊長派出林楷晟受訪，因為他是抱出受困24小時小女孩的人。但如同他們是一個緊密合作的團隊，每個隊員聊起救援的細節，幾乎變成一場男團的採訪。

隊員合作的核心是「信任」，左起為林楷晟、張仡迪、楊舜帆，前為同赴馬太鞍的搜救犬Chubby。

對於後來救出小女孩的那戶平房，林楷晟印象深刻，「說真的，那個地形滿危險的，從陸地到那個點，直線距離500米，中間要經過兩個急流，再過一些『離地』的地形。」從夜晚到白天，在深諳水域救援的分隊長帶領下，林楷晟這一組已經來回佛祖街四趟。最後一趟逐戶排查、確認有沒有人受困時，隊員們在只剩下一截屋頂的四周繞了一圈，除了巨大的水流聲，沒有任何回應。

而屏東特搜隊除了隊員14人，這次還集結了會在重大災害時加入編組的2位隊員，及熟悉空拍3D建模等專業的7位義消。從影像與數據來看，希望十分渺茫，也充滿救援風險，但家屬不放棄，大隊長對弟兄說：「不然我們再試一次。」

重新整裝出發、再次抵達那屋時，大水稍退了一些，也因此竟聽見了微小的聲音。無線電呼叫瞬間變得緊湊，據當時在另一處聽無線電的小隊長說：「那種起雞皮疙瘩的感覺，實在是很難形容…因為生存的機率太低了。」

隊員謹慎切割屋頂後，林楷晟幾乎伸長了手就能拉到小女孩，他說：「小女孩的阿公、阿婆真的把她墊得很高，因為後來入屋看到淹水痕跡，（水位）最高時距離屋頂只剩下一個拳頭的空間可以呼吸。」

但要帶小女孩離開的路也不容易。林楷晟脫下防寒衣讓失溫小女孩穿上，再以接龍方式運送。「我們發現在泥濘上用爬的、滾的才不容易陷下去，但背著小女孩沒辦法，誰能脫困就交給誰。」有幾段真的太難走，林楷晟就趴在泥濘上讓小女孩踩著他的背往前，最後也是林楷晟將小女孩抱給家人。

屏東特搜大隊合力救出受困24小時的小女孩，但他們強調阿公阿婆的犧牲大愛才是小孩活下來的關鍵。（屏東特搜隊提供）

高燃後 熱炒是最優解

屏東特搜隊這次總計在4天內撤離了101人，以及許多貓狗小生命。為了搶時間，前48小時內他們只休息3、4小時。林楷晟說：「我們第二天其實花很多時間和力氣在撤離第一天已經去過的民宅。」原因是，有些居民覺得躲在二樓也安全，直到發現災情嚴重、物資無法送達後才甘願離開。

採訪尾聲，我們驚見屏東特搜隊的基地裡有翻覆的火車、傾斜的房屋…，小隊長說，這幾年政府漸漸重視特搜預算，他們可以存錢添購練習設備，國軍還會一起演習、優化流程。但隊員也不忘利用假日到屏東的宮廟拜拜、添香油錢，「因為我們很多精密儀器都是宮廟捐的，連救援車也是印宮廟的名字。」

結束這麼高強度的救援工作，需要心理調適嗎？有隊員正想回答「運動」的時候，小隊長喊出「熱炒」兩字，眾人都無異議地笑著點頭了。

