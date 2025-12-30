2025年度風雲人物5／滿滿40分的協助

林立青後方是新匠堂協會輔導的中輟學生整理出來的避難包。

堰塞湖溢流後第5天，「攸惜」與「新匠堂」協會組成的100多位水電志工，一天內讓光復國中、消防隊與天主堂復水復電。林立青回憶，那天傍晚看著十字架重新在馬太鞍天空亮起，是他今年最開心的一件事。但在這之前，他每天都在吵架。

林立青，40歲，NGO創辦人

吵不停 信我之術鎮壓

與林立青對吵的人，就是這兩個協會培訓出來會洗地、修水電的無家者及中輟生。「自從2年前他們發現救災時，沒人在管他們有沒有前科，還獲得感謝，每個回來都自信心爆棚，一看到光復洪災就吵著要馬上出發。」連培訓他們的師傅也幫腔、吵得更大聲。林立青屢勸大家全盤規劃好再前往，「結果他們熱血沸騰，堅持帶著工具設備先去看看，衝下去之後，我就被拖著鼻子走了。」

廣告 廣告

首波32名志工隔天清晨6點出發，塞了8小時才抵達光復鄉，當天救援的點「一粒麥子基金會」也是吵出來的。「他們都想去清民宅，我跟他們說：要扛住情緒，幫災民必須『救大不救小』，第一時間要修社福機構、教會、宮廟和學校。」這是來自林立青監工近20年的經驗，「在工地現場指揮一定要有空間，我們叫『腳路』（kalo），復原大型據點，工具設備材料和重機具才有地方進駐。」

林立青（前右）以近20年的監工經驗，擔任這次水電志工的指揮團隊之一。（林立青提供）

承受壓力的新匠堂協會理事長不斷問他「不能同時嗎？」最後林立青吵贏，「光復國中有棒球場，能停幾百台車、堆清出的土。修好一間教室有水有電有冷氣，國軍可以睡10幾、20個人還不會中暑。」

林立青另一個吵贏的關鍵是「錢」。材料一叫就幾十萬元，逼得他使出「相信我之術」。那是什麼？林立青笑說，是出自漫畫《火影忍者》，每次遇到危難，主角對眾人說「相信我」，故事就能繼續推動，「我只能用人格擔保嘛，還好大家願意相信我，沒看到單據就先捐錢。」

疾聲籲 政府要玩真的

吵歸吵，但他也承認「現場的氣氛是好的，很像白沙屯媽祖遶境，有人按摩、有人發保力達和蠻牛。想裝個加壓管線都有5、600人自願挖水管。台灣極少數災難是有這麼多人願意投身的。」留守台北的中輟生也沒閒著，他們組裝完半成品的電箱模組，後期帶到現場最快六分鐘就能讓一戶家庭復電。「陪他們吃一頓麻辣鍋，他們就很開心了。」林立青說。

這樣的效率，林立青歸功於明確的指揮團隊和建立材料倉儲，「我們的資源和人力沒有政府多，也許只有40分，可是我們的40分是滿的。公家機關有99分的理論，最後做出來只有5分。」「政府也要玩真的，不是開一天防災課程就好。」

靠著40分協助光復鄉，有收到感謝嗎？「有啊，光復國中的學生很有禮貌，跑來說：『叔叔阿姨，謝謝你們，但我不想這麼快上學餒。』」

更多鏡週刊報導

2025年度風雲人物6／花蓮也是國土的一部分

2025年度風雲人物7／載滿500個便當的轎車