2025年度風雲人物6／花蓮也是國土的一部分

有豐富救災經驗的工兵中校營長林詳恩，連續駐紮光復鄉近20天。

林詳恩任工兵營連長時，曾帶部隊進入水淹得正高的災區，「困在裡面的老人家光是看到我們來、把他背到舟艇，就感動到在我們背上哭。」那是他首次參與救災，感受深刻。

林詳恩 36歲，陸軍工兵中校營長

救災後 平安帶回部隊

這一次堰塞湖溢流，已升為工兵營營長的林詳恩仍選擇自己擔任指揮官。9月25日收到預備命令後，部隊開始檢整裝備，裝土機、鏟裝機、傾卸車…「帶什麼裝備，才知道帶什麼操作手。」

林詳恩帶了近60位人力，包括從未有救災經驗的連長，「因為體力、操作機具的專業是平常就在做的，救災的重點在於『指揮』，就是如何把戰時的訓練因應災時做組合與調整。」林詳恩七年來參與多次救災，「其實最重要的不外乎人員需要休息，還有在基本紀律下，維持放鬆的相處。只要休息夠，該他們上場，絕對不會有問題。」

但有一陣子，工兵部隊不得不改為夜班，「志工大量湧入，我們操作機具對大家會有危險，效率與動線也沒那麼好，所以自發性呈報晚上作業。」原本擔心主幹道的居民受影響，「但大家都說沒關係，反正也睡不著，互相陪伴。」

救災期間遇到中秋節，所有指揮官自掏腰包，讓大家休息時可以烤肉聊天，「即使外在環境沒那麼好，至少應應景。」林詳恩也抽空打電話給母親，「我媽媽重病休養中，原本中秋節要回家團圓，我跟她說，忙完就陪她吃飯。」這一忙，就是在光復連續駐紮近20天。

我們問林詳恩，光復一度誤傳「再次潰堤」時，他的牽掛是誰？他完全沒有思考就說：「當然是我的部隊。」還好當時國軍總指揮官立刻派出無人機勘查，確定是虛驚一場。

牽掛的答案竟不是家人？林詳恩解釋，他國小畢業後進入預校，「我們從小受的軍事教育，『我』就是我一個人，可是我的部隊後面代表5、60個人的家庭。『把部隊平安帶回來』還是我最大的任務。」

大頭兵 榮譽感出來了

林詳恩也深刻感受到，他帶的兵在救災尚未結束時，「軍人的榮譽感」就跑出來了，不僅主動擔起工作，甚至積極回報狀況，「軍人的任務是打仗，但其實更深層的是『保國衛民』，救災就是保國衛民的範疇，花蓮也是國土的一部分。」

而林詳恩在光復最感動的，是居民開口表示「我們是一起的」。「他不是說『謝謝你來救我們』，而是『一起』。這對部隊是很大的鼓勵。」可是，軍人一旦上戰場，就聽不到百姓的支持了？林詳恩說：「不會啊，你的工作是記者，可以傳遞很多消息。士氣掉下來當然戰力會弱，但士氣上去，戰力就會維持到一定的高度。」

我們也被精神教育了。

