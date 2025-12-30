2025年度風雲人物7／載滿500個便當的轎車

如果不是為了救災，高傑心不會知道，自己的小轎車竟然可以塞滿500個便當，「連副駕座都是喔！」

高傑心，30歲，卓溪鄉新女力公益協會

她當過5年職業軍人，講話俐落。此前用LINE約訪，回覆也走簡單路線，都是「好」「可以」，沒有多餘的表情符號或貼圖。我們到玉里的工作室找她，她忙著講電話，不忘接待我們，「不好意思啊，後面是做便當給服務對象的廚房，所以有菜味。」

遭公審 全因資訊落差

高傑心是卓溪鄉新女力公益協會的成員；據點在花蓮南端，全由布農族女性組成，平常負責長照送餐計畫、部落文化活動等，在馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，負責光復糖廠物資中心。會到光復，得從2024年康芮颱風土石流重創卓溪及南安部落說起。那時，新女力上網徵求人物力，來了300多人幫忙，「我們小小的部落接收那麼多人幫助，光復受災，就問理事長要不要也組織一些人過去？」

9月24日清晨6點，高傑心打電話給全玉里的便當店，8點多湊齊500個便當送到光復。當天下午，她到大進國小的收容中心，發現已有物資進駐，但根本沒人可以處理。晚上，她就畫好動線圖，聯繫花蓮縣政府的人，「你們可能需要幫忙，人力的部分我們可以出。」25日，新女力整理完大進國小的物資後，便轉至光復糖廠。「那裡更慘，只有一個人，物資一車一車進，卻沒人下（貨物）。」

高傑心又規劃車從哪進，東西放哪，災民到哪領。同時，現場有百餘位志工協助，當天物資中心的流程便大致建立。整理賑災物資最怕什麼？高傑心回答：衣服，「不要捐衣服，真的不要捐衣服。」她重複呼籲，「很多人捐二手衣服，志工都過敏了，甚至還有內褲跟穿不到的冬衣，志工要不斷清出空間。那時其實很缺抹布，因為要一直擦東西或塞漏水，後來我們就把二手冬衣給災民當抹布。」

除了衣服會讓物資中心變回收地獄，救災現場的資訊落差，更讓高傑心被網路公審。「20幾個災民來到物資站說要領獨輪車，但我們根本不知道在哪，他們不信。後來有阿兵哥跟我們說，前面還有個倉庫，但不確定是誰的。推開倉庫，才發現100多台獨輪車。」她們推開的，是行政院在糖廠的物資處。因為大家都叫它「中央倉庫」，跟糖廠原倉庫名一樣，又因資訊是中央傳達縣府，縣府透過村長通知現場，但村長多年事已高，又疲於奔命，便成了資訊斷點。因此，直到第五天，高傑心才知道「中央倉庫」的存在—不過離她們500公尺。那麼近，卻又那麼遠，這就是災難現場的混亂。

解困境 安慰是多餘的

被誤會公審，高傑心沒受影響，「因為會在網路上罵的，都不知道現場多亂。」又說：「有些志工對待災民，很像在管小朋友，會限制他們領東西。但我都說，不要猜測他們今天來的目的是什麼，背後可能有很多原因，你不知道。」

「有一個衣著乾淨的年輕女生，到物資站問收容中心在哪，我們說在光復國中，問她是不是要找家人，她只回：『我的家人都過世了。』」那個瞬間，高傑心跟志工們都不知道該回什麼。高傑心事後回想：「我覺得安慰是多餘的。最好的方式，就是趕快幫她想辦法。」

