2025年度風雲人物8／由外而內的醫治

陳雅惠感謝家人平安，讓她更能全心照護族人，她說：「我也是部落的女兒。」

陳雅惠的老家在太巴塱部落，與馬太鞍只相隔一座橋。9月23日堰塞湖溢流時，在醫院值班的她立刻打電話給獨居的爸爸，「我沒有哭，但是一直發抖。」

陳雅惠 37歲，門諾醫院內科專科護理師

還好爸爸被鄰居帶上車、一起往山上逃命。但陳雅惠還是焦慮地一直在手機與新聞中切換。「我們和馬太鞍是同一個生活圈，那裡有好多我們的同學、朋友，還有認識的長輩。」雖知調班困難，仍拜託主管讓她參加門諾的醫療隊。

用專業 在家鄉幫上忙

門諾出動了兩輛醫療車，花了比平時多2、3倍的時間才抵達馬太鞍。設在教會的醫療站井然有序，掛號區、看診區、換藥區，但新報到的陳雅惠還是不斷深呼吸，眼淚在眼眶打轉，「有全身都是泥巴的爺爺帶奶奶來看診，也有一位被年輕人背出來的阿嬤，腳上有很多嚴重的傷口，連鞋子都被沖走了。」

陳雅惠談起當初讀護校，純粹因為家裡經濟狀況不好，原住民可免學費，「但從這一次覺得，原來我的專業也可以在家鄉幫上忙。」

當初因家中經濟狀況不好而讀護校的陳雅惠說：「原來我的專業也可以在家鄉幫上忙。」（門諾醫院提供）

她惦記著長輩除了醫療，還需要心理的支持，「我的母語只能聽懂幾個單字，可是我知道長輩每天都在重複講那天洪水來的畫面。」沒想到，門諾醫院很快就有心理諮商師到教會駐點，還有心理醫師入戶探訪。

陪同陳雅惠受訪的同事分享：「當時村裡流傳一些耳語，說上面堰塞湖還在，晚上不可以睡得太沉喔，所以長輩拿到安眠藥也不敢吃。」還有一位阿姨一直問醫生：「時間久就會好了嗎？」因為她隔壁的鄰居不見了、朋友不見了，那都是她認識幾十年的人，可是她又覺得自己能活下來已經很幸運，不能哭，「醫生，這個要多久才會好？」

修復了 靠外地的大家

其實，就連陳雅惠不是親身經歷大水衝擊的人，那段時間只要放假她就直奔光復。醫療站人力夠時，她跑去鏟土、分物資；甚至自購敷料、騎機車機動協助受傷的人，「不管怎樣，每一天我都要跟這個相關、參與在裡面。我也是部落的女兒，回到家真的沒辦法安心，我覺得大家都會有這個創傷。」

那有得到一點修復嗎？陳雅惠說：「我覺得是來自『大家』耶，我以為只是我們光復的人一起努力、重建家園。沒有！是外地來的大家！沒想到可以團結到這麼誇張。」

