2025年度BL、GL榜單出爐！《逆愛》、《垂涎》刷出百萬小時觀看紀錄

BL劇《逆愛》眾望所歸成為2025年觀看排名冠軍。（圖／GagaOOLala提供）





全球領先的LGBTQ+、BL and GL 與酷兒影音串流平台GagaOOLala於今（12日）公開2025全年度營運數據，不僅穩步站上500萬註冊會員大關，全年付費訂閱會員數同比增長逾33%，加上年度榜單，顯示平台在粉紅經濟市場中的用戶黏著度，以及BL與GL觀眾觀看數均達到歷史新高。

BL劇《垂涎》由（左) 黃星，(右) 邱鼎杰合作。（圖／GagaOOLala提供）

以2025年度BL榜單年度冠軍《逆愛》與亞軍《垂涎》為例，兩部作品累計創下超過100萬小時的觀看時數；此外，年度總榜前十名中日本BL影集強佔6席，顯現當高品質內容精準觸及全球500萬會員時，能產生的驚人流量規模。

這種『數據深度』不僅是單次觀看的熱度，更是『高回看率』的具體體現。數據顯示，具備創意能量的原創 IP 具有強大的長尾效應，不僅帶動年度收視熱潮，更能有效活化平台既有的內容庫，展現出創意內容在串流市場中持久的生命力與高度用戶忠誠度。

GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜排名前三名。（圖／GagaOOLala提供）

【GagaOOLala 2025 年度全球 BL 影集年度總榜 (前十名)】

1.《逆愛》新加坡

2.《垂涎》香港

3.《秘密關係》台灣

4.《未成年》日本

5.《相遇驟雨中》日本

6.《我在學校旅行中被分到了一個糟糕的小組》日本

7.《醫科戀愛實習》泰國

8.《25時，赤坂見 第2季》日本

9.《海洋之戀～愛之歸處～》日本

10.《Love in The Air－戀愛的預感－》日本

GagaOOLala 2025 年度全球 GL 內容年度總榜排名前三名。（圖／GagaOOLala提供）

【GagaOOLala 2025 年度全球 GL 內容年度總榜 (前十名)】

1.《第一次遇見花香的那刻 第2季》

2.《彩香最愛弘子前輩》

3.《追蹤者遊戲》

4.《妮波自由式》

5.《愛上無名的妳》

6.《第一次遇見花香的那刻 第2季 幕後花絮》

7.《珍愛禁果》

8.《彩香最愛弘子前輩 第2季》

9.《學姐可以愛我嗎》

10.《解鎖妳的愛》

