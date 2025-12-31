2025年度ETF排行出爐！ 這檔主動式ETF漲幅71%！

2025轉眼間結束！按照慣例幫大家整理了今年的ETF整體表現，包括受益人數排行、定期定額排行、漲幅排行、年化殖利率排行、以及盤中零股交易排行等五大類，大家可以回頭檢視自己今年的投資績效，適時調整自己的投資組合，提升整體的資金效率，迎接全新的一年~

大盤今年漲幅26.85%，超越83.5%上市櫃公司

2025年加權指數總共上漲6,131.54點，漲幅達26.85%，超越1,787間上市櫃公司的表現，也就是83.5%的公司在今年表現不如大盤，所以大家可以回頭誠實面對自己今年的投資成績單，是否需要配置部分資金投資大盤型ETF，選擇更輕鬆又不落後市場的投資方式。以下開始來看看各種年度排行！

0050受益人數倍增！季配高股息重回存股主流

今年以來元大台灣50(0050)的拆股、降管理費策略可說是非常成功，再搭上AI趨勢帶動台股大漲，讓市場關注度重新回到市值型ETF身上，讓0050在今年以來的持有人數翻倍成長，其次高股息則聚焦在配息表現仍然維持在一定水準的季配型高股息身上，月配型則有較大的流出。

251231-02.png

0050定期定額戶數同步倍增！市場偏好成長型ETF

在AI浪潮的趨勢下，投資人的長線眼光聚焦在科技成長股身上，元大台灣50(0050)、國泰台灣科技龍頭(00881)、統一FANG+(00757)、元大S&P500(00646)同步增長，反觀高股息的定期定額用戶普遍流失，反映今年高股息ETF績效表現普遍落後。

251231-03.png

00877大漲97.43%！00981A漲幅台股ETF第一

今年度的績效王由復華中國5G(00877)漲幅97.43%，受惠中國基期偏低以及AI產業帶動，而第二名則是由主動統一台股增長(00981A)漲幅70.98%拿下，00981A於5月底掛牌上市，用7個月的時間就拿下台股市場的ETF漲幅第一名，成為市值型ETF以外的第二個選擇，追求市場超額報酬，明年表現仍然值得期待。

251231-04.png

今年漲勢集中權值股，中小股、高股息表現黯淡

今年台股上漲的主力功臣為大型權值股，因此中小型股、高股息表現相對平淡，富邦臺灣中小(00733)今年報酬率為-10.95%，部分高股息ETF績效掛負，同樣可以權衡在穩定現金流以及整體報酬率之間如何依照自己的投資需求做取捨。

251231-05.png

5檔高股息殖利率突破10%，但填息表現需要留意

今年以來共有5檔ETF的年化殖利率超越10%，同樣提醒存高股息建議也要將含息報酬率做為參考指標，或是也有部分投資人偏好如中信關鍵半導體(00891)這類兼具成長與股息的主題型ETF，主要透過資本利得作為股息配發。

251231-06.png

小資族狂買0050，零股交易突破7億股

今年的零股交易冠軍同樣由0050拿下，今年以來零股交易股數高達7.4億股，與第二名國泰永續高股息(00878)的3.9億形成巨大差距，同樣回扣到親民股價、台股大漲種種因素，讓0050重回小資族最愛的存股標的。

251231-07.png

