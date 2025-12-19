2025年快過完！她才知「12月底多1天假」 一票人看傻：很早就公告了

生活中心／朱祖儀報導

今年最後一個國定假日是12月25日行憲紀念日。（示意圖／資料照）

2025年接近尾聲，12月25日行憲紀念日是今年最後一個國定假日，當天也是聖誕節，不少人已經計畫好放假行程。但有家長近日才驚覺12月25日當天放假，感嘆「爸媽們辛苦了！」文章曝光掀起討論，眾人表示，「政府很早就公告了耶！」

有網友在Threads發文表示，先前不知道今年12月25日是國定假日，驚呼「真的是傻眼欸！」同時也感慨表示，「爸媽們辛苦了！」並說身兼多職時，才知道每個角色的不容易。文章曝光吸引8.4萬人瀏覽。

但不少人表示，「政府很早就公告下半年有新的國定假日了」、「很早就知道了呀～～好幸福」、「今年下半年公告新增國定假日的時候，就開始注意了，因為需要排休帶小孩」、「這不是很早就公布了嗎」、「放教師節的時候就知道啦，10月還放那麼多天，你不知道？」

其他人幫忙緩頰道，「一堆說公不公告的，除了上班族跟有小孩行事曆才會知道關注好嗎？服務業哪有再看紅字的」、「很多人知道，看來媽媽太忙了，沒關心到時事」，還有網友說，「多了一天可以陪伴孩子，我覺得不錯」、「一點都不辛苦啊！我期待聖誕節跟小孩度過快樂的一天。」

其實不只這名媽媽，Threads上也有不少人近期才知道12月25日是國定假日，驚喊「你們知道12/25放假嗎，我剛剛才知道」、「只有我不知道12/25有放假嗎」、「有沒有人還不知道12/25放假？我先自首」、「今天突然發現！小孩12/25放假一天。」

立法院三讀通過 今年新增5國定假日

事實上，12月25日行憲紀念日放假是今年才開始的，立法院在今年5月三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增訂小年夜（農曆除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日），共計5個放假日。

2025行事曆。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

