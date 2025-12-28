2025年房市交易量低 房仲競爭激烈 永慶房產集團新展近130店、11店業績破億
永義房屋由新竹龍山富程加盟店拿下2025全台店業績第一名。(圖片來源／永慶房產集團提供)
面對台灣2025年全台房市交易量恐陷26萬棟保衛戰之際，永慶、信義、住商等房仲競爭激烈，永慶房產集團年終發布今年新展店數直逼130間店，全台服務規模達1,950店、約3萬人，號稱蟬聯台灣「房仲第一品牌」。
而永慶房產集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，在集團的全力支持下，聯賣環境、科技和課程投資等皆不縮水，展現「最強創業暨發展平台」的底蘊。12月23日在台北國際會議中心盛大舉行的「菁英會頒獎典禮」，現場齊聚全台績效傑出的加盟夥伴，享受屬於他們的榮耀時刻。
挑戰更勝以往，加盟四品牌逆勢中展現實力
永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年房市比往年更加挑戰，全台加盟夥伴堅持落實誠實服務的作為，贏得廣大消費者的信賴與指名，造就全台共計11間店達成業績1億元、143人突破業績1千萬元，成績依舊亮眼。擔任頒獎嘉賓的劉炳耀董事長，也恭喜上台領獎的各地菁英夥伴，讚賞他們是菁英中的菁英，值得為自己好好喝采。
另一方面，永慶加盟總部做為加盟店的堅強後盾，促進聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績；更透過各式課程的舉辦，邀請績優店東長分享領導心得、績優經紀人員解析成功戰技，與各地經管會合作強化共好共享的加盟環境，還有超過1,600堂的〈i學苑〉線上課程，讓夥伴隨時隨地精進專業技能，蓄積市場競爭能量。
值得關注的是，永慶房產集團近年持續加碼打造一系列的AI工具！永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，相較於同業房仲品牌，今年集團下的直營品牌已經推出多款AI智能服務，2026年將導入加盟四品牌的作業平台上，包括「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」三大功能，成為加盟夥伴事半功倍的神隊友，為市場投下震撼彈。
四大加盟品牌，打造最強創業暨發展平台
永慶房產集團不僅是加盟房仲龍頭，四大加盟品牌也各具特色、皆有亮眼表現！旗艦級加盟品牌永慶不動產，今年展店直逼50間店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第一品牌」。而上市僅4年的永義房屋，不僅全台服務規模已邁向300店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌，今年更獲頒《工商時報》台灣服務業大評鑑的「連鎖房仲業-銀獎」，顯見專業好服務已獲市場肯定。
持續穩居台灣房仲加盟品牌前三大的有巢氏房屋，全台邁向500間店，以在地經營、社區友善貼心服務，被客戶認證為「社區專家第一品牌」。店數邁向400間店的台慶不動產，不僅服務規模持續在高雄市獨占鰲頭，是名副其實的＂南霸天＂，更成功佔據台灣加盟房仲品牌前五大的位置，其積極服務態度屢獲客戶認同和推薦。
為了犒勞全台夥伴過去一年的辛勞，永慶房產集團2026年2月份將於全台舉辦8場聯合尾牙，預計席開近3,200桌宴請員工與眷屬，除了有重量級藝人卡司帶來精采演出外，還有汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等同仁最愛獎項，展現「房仲第一品牌」對同仁的感謝。
更多信傳媒報導
入睡困難、多夢易醒怎麼辦？中醫談「不寐」的治療方向
電影》邁茲米克森《邦尼殺死他》大秀反差魅力 李小龍上身親耍雙節棍
穿越光影的靜心之旅：加拿大華裔女藝術家ZZHEN-RU《流光藝境》首展
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 16
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 12 小時前 ・ 9
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 15
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 158
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 6
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 32
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 6
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 31
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 126
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 277
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
空腹吃這5樣食物當早餐！40歲二寶媽減重13公斤 不挨餓也能溫和瘦身
許多生完二寶的媽媽，都會遇到減重不易的狀況。營養師方方分享一名二胎媽媽的案例，這名40歲媽媽身高163公分，產後體重一度來到72公斤。她平時要照顧兩個孩子，早上常常空腹趕著送孩子上學、處理家務，直到中午才有時間吃東西，結果一餓就吃過量，體脂也跟著增加。姊妹淘 ・ 13 小時前 ・ 發起對話