2025年房市交易量低 房仲競爭激烈 永慶房產集團新展近130店、11店業績破億

永義房屋由新竹龍山富程加盟店拿下2025全台店業績第一名。(圖片來源／永慶房產集團提供)

面對台灣2025年全台房市交易量恐陷26萬棟保衛戰之際，永慶、信義、住商等房仲競爭激烈，永慶房產集團年終發布今年新展店數直逼130間店，全台服務規模達1,950店、約3萬人，號稱蟬聯台灣「房仲第一品牌」。

而永慶房產集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，在集團的全力支持下，聯賣環境、科技和課程投資等皆不縮水，展現「最強創業暨發展平台」的底蘊。12月23日在台北國際會議中心盛大舉行的「菁英會頒獎典禮」，現場齊聚全台績效傑出的加盟夥伴，享受屬於他們的榮耀時刻。

挑戰更勝以往，加盟四品牌逆勢中展現實力

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年房市比往年更加挑戰，全台加盟夥伴堅持落實誠實服務的作為，贏得廣大消費者的信賴與指名，造就全台共計11間店達成業績1億元、143人突破業績1千萬元，成績依舊亮眼。擔任頒獎嘉賓的劉炳耀董事長，也恭喜上台領獎的各地菁英夥伴，讚賞他們是菁英中的菁英，值得為自己好好喝采。

另一方面，永慶加盟總部做為加盟店的堅強後盾，促進聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績；更透過各式課程的舉辦，邀請績優店東長分享領導心得、績優經紀人員解析成功戰技，與各地經管會合作強化共好共享的加盟環境，還有超過1,600堂的〈i學苑〉線上課程，讓夥伴隨時隨地精進專業技能，蓄積市場競爭能量。

值得關注的是，永慶房產集團近年持續加碼打造一系列的AI工具！永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，相較於同業房仲品牌，今年集團下的直營品牌已經推出多款AI智能服務，2026年將導入加盟四品牌的作業平台上，包括「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」三大功能，成為加盟夥伴事半功倍的神隊友，為市場投下震撼彈。

四大加盟品牌，打造最強創業暨發展平台

永慶房產集團不僅是加盟房仲龍頭，四大加盟品牌也各具特色、皆有亮眼表現！旗艦級加盟品牌永慶不動產，今年展店直逼50間店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第一品牌」。而上市僅4年的永義房屋，不僅全台服務規模已邁向300店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌，今年更獲頒《工商時報》台灣服務業大評鑑的「連鎖房仲業-銀獎」，顯見專業好服務已獲市場肯定。

持續穩居台灣房仲加盟品牌前三大的有巢氏房屋，全台邁向500間店，以在地經營、社區友善貼心服務，被客戶認證為「社區專家第一品牌」。店數邁向400間店的台慶不動產，不僅服務規模持續在高雄市獨占鰲頭，是名副其實的＂南霸天＂，更成功佔據台灣加盟房仲品牌前五大的位置，其積極服務態度屢獲客戶認同和推薦。

為了犒勞全台夥伴過去一年的辛勞，永慶房產集團2026年2月份將於全台舉辦8場聯合尾牙，預計席開近3,200桌宴請員工與眷屬，除了有重量級藝人卡司帶來精采演出外，還有汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等同仁最愛獎項，展現「房仲第一品牌」對同仁的感謝。

