2025年政壇十大新聞（上）-憲政僵局仍未解

[NOWnews今日新聞] 2025年的台灣政壇高度震盪以及對立激化，除有史無前例的大罷免行動席捲國會，以32：0告終，還有藍白以人數優勢聯手修法《財劃法》、《憲訴法》，企圖讓制度轉向，引發朝野對立。而憲法法庭停止運作1年至今，也恐讓2025年末的憲政僵局延續入新的一年。在這期間，花蓮發生堰塞湖溢流慘劇，中央、地方幾度呼籲把重點放在救災，民間自發的鏟子超人大軍更印證那句老話：「台灣最美的風景是人」。新的一年，藍營在新黨主席鄭麗文帶領下的路線會往哪走？也備受關注。

🟡一、726、823大罷免

2025年夏天，台灣政壇最具震撼性的事件之一非「大罷免」莫屬。大罷免是由全國各地公民團體發起的，橫跨多個選區的罷免立委行動。其前因可追溯至2024年總統與立委選後，立法院形成朝小野大的權力結構，而藍白陣營在國會推動多項修法與濫砍、凍結行政總預算，引發民團憂心「程序正當性」與「權力制衡失衡」，進而行使《憲法》賦予公民的罷免權。

最終，罷免31個藍委全數未通過，罷免新竹市長高虹案1案也未通過，以32：0收場。



值得注意的是，大罷免在連署成案的過程中，藍營發動反制，也發起罷免綠委行動，批綠「選輸翻桌」。但卻被告發一連串「死亡連署」，導致藍營多地黨部被搜索、多名黨工被以偽造文書罪起訴，台北市黨部主委黃呂錦茹也遭羈押。而國民黨一度號召支持者聚集北檢外抗議至凌晨聲援黃呂錦茹，最後卻連號召人之一、前國民黨主席朱立倫也被因涉嫌違反《集會遊行法》傳喚至北檢。

而在支持大罷免的陣營中，多數為泛綠選民及公民團體，他們以「罷免賣台、親共立委」為口號，號召人民捍衛台灣的民主自由，主要領銜人物包括聯電創辦人曹興誠、反共網紅八炯等，時有綠營立委、議員出席掃街宣傳和造勢活動。

🟡二、509還假於民

2025年台灣另一項高度有感的政策變化，是立法院於5月份通過修法《紀念日及節日實施條例》，俗稱「還假於民」法案，恢復4天國定假日（勞動節、教師節、光復節、行憲紀念日）。其前因可回溯至2016年勞工7天假取消後，隨著近年工時偏高、低薪與過勞議題再度浮上檯面，在野陣營與勞團主張，應以制度性方式補回被剝奪的休息權，成為2025年修法的重要政治動能。

🟡三、1114新版《財劃法》三讀通過、1212停砍年金

2025年立法院另一項高度爭議的政治事件，是國會多數的藍白陣營聯手推動修法，一方面凍結並實質停止既有年金改革（年改）中「逐年調降給付」的機制，並回溯還原年金給付至2023年計算，意即中止2024年起逐年調降的原法案，俗稱「停砍年金」，恐再讓年金財務缺口擴大，下一代將背負更沉重的負擔。



另一方面，國會通過《財政收支劃分法》修正案，大幅提高地方政府可分配的中央稅收比例，但計算公式卻有缺漏，甚至導致某些地方縣市分配到的統籌款還比以前減少的情形，像是雲林縣、連江縣。雖然事後再度修法，進行公式調整，行政院也提出院版本，但因未公布計算公式，地方政府不埋單，在野黨為反制政院再度提案修法，一般性補助款與計劃型補助款金額不得低於前一年。而這項法案讓行政院認為窒礙難行，院長卓榮泰在12月15日宣布「不副署、不執行」該法案，再引朝野對立。

🟡四、923花蓮馬太鞍堰塞湖溢流

台灣今年7-9月份連續遭逢丹娜絲、薇帕、楊柳、樺加沙颱風侵襲，豪雨導致土石坍塌，在花蓮馬太鞍溪上游形成一面積137公頃、蓄水量約超過9千萬噸的堰塞湖，而在9月份樺加沙颱風帶來強降雨的情況之下，該堰塞湖於9月23日發生溢流／潰決，短短30分鐘內傾瀉1540噸的水，導致下游光復鄉遭土水淹沒，最終造成14人死亡。



此次堰塞湖悲劇引發中央政府、地方政府疑似相互卸責的爭議，花蓮縣長徐榛蔚第一時間被質疑颱風侵襲時未坐鎮，溢流的悲劇發生後，花蓮縣政府更遭抨擊收到通報卻未即時撤離村鄉民、災後開會卻未邀請災民等，中央政府則被質疑未對堰塞湖的危險有足夠警覺。

本次事件中，值得注意的是，由於堰塞湖的水挾帶大量泥濘，光復鄉在災後吸引全台各地的民眾在社群平台上響應，自發於週末及連假期間前往擔任「鏟子超人」志工，協助鄉民清淤、重建等工作，蔚為佳話。

🟡五、1018鄭麗文當選國民黨主席

另一政壇震撼彈當屬前立委鄭麗文當選國民黨主席。前主席朱立倫在歷經大罷免一席未失的情況下，表態願意「交棒」，黨內出現一片「挺盧」呼聲，未料台中市長盧秀燕最終表態不參選，開啟國民黨主席大混戰，一度多達10人宣布競逐，後剩6人登記參選，包括鄭麗文，以及立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國代蔡志弘，以及前台北市長郝龍斌。

值得注意的是，郝龍斌參選前一度和前中廣董事長趙少康比民調，並在對方陪同下登記領表。然而，他在選前一周以「給我親愛的對手候選人」為題發文直指，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，而他在競選過程中受到這些境外勢力攻擊，攻擊力道更超過所謂民進黨「網軍」的戰力，感嘆自己從政30多年，看過不少起起伏伏，但這次競選黨主席，仍給他一場震撼教育。

鄭麗文當選後言論幾度惹議，包括她出席統派團體舉辦的秋祭活動，遭綠營指出弔唁共諜吳石；她也在接受外媒專訪時直言俄羅斯總統蒲亭並非獨裁者，更數度在公開場合表態「兩岸同屬一中」，統獨立場備受外界關注。

