2025年教育部青學獎 表揚14位慈大生付出

慈大歲末祝福，表揚2025年教育部青學獎，今年共有 14位學生脫穎而出、榮獲肯定。這些學生長期投入教育與社會服務，從偏鄉輔導，到社區關懷，用實際行動把所學帶進社會、陪伴需要的人。青學獎重視的不只是服務時數，更看見青年持續付出、主動承擔的行動力。慈大學生把「做中學、學中覺」落實在日常服務裡，展現關懷他人、回饋社會的精神。這份榮耀不只是個人肯定，也證明年輕世代用行動為社會帶來溫暖與改變。

「這是什麼，(愛心) 對。」

在兒科病房陪伴病童的，是慈大醫學系的黃子珊，大學6年來，參與各類醫療與教育志工服務，累積志工服務超過300小時，從醫院志工、國內外義診，還有偏鄉課輔，她把握每一次機會，用生命影響生命。

慈大醫學系學生 黃子珊：「其中就有一個六年級的妹妹，就跟我說 姊姊我長大之後，想要跟你們一樣，擔任可以救人的醫生，這時候我就會發現，其實他們真的有去思考，他們未來想要成為一個怎麼樣的人，我就覺得這個時刻是非常有意義。」

慈濟大學歲末祝福，特別表揚14位獲得教育部青學獎的學生，肯定他們長期投入志願服務。物理治療系的周芳羽，志工服務時數同樣超過300小時，光復洪災後，他在花蓮糖廠的醫療站，運用專業知識，為清理家園的志工與鄉親，舒緩身體的痠痛。

慈大物治系學生 周芳羽：「他們在付出之後，也有人可以幫他們恢復體力，或是身體的酸痛之類的，也是很好的一個成就感，好像也真的把課程中，課本上看到的東西，實際應用在生活當中。」

「愛拚才會贏。」

在馬來西亞的老人院散播歡樂，就讀兒家系的張淇，總是利用寒暑假，參與海外志工服務，他將社會情緒學習技巧帶入教室，幫助學童在互動中學習同理與合作。

慈大兒家系學生張淇珉：「讓自己呢可以看到更多的視野，同時我也把我在慈濟大學所學的專業，也展現了出來 還有反思自己，在這個過程中 我到底得到什麼，我未來可以做什麼樣的精進，或是說我可以有什麼樣的蛻變。」

志工服務也是一段做中學、學中覺的過程，慈大學生用愛與行動，將所學落實於社會，帶來溫暖人心的力量。

