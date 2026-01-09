2025年新物種揭祕：那些我們差點錯過的地球鄰居
潮濕的岩石底下、海洋微小的縫隙、基因密碼的深處，世界的角落裡藏著許多未知或尚未命名的生物。
科學家每年發現上百個新物種，今年也一樣，他們上山下海，在森林深處或博物館裡尋找，發現小巧的有袋類動物、喜馬拉雅山區的蝙蝠、千年古樹、亮藍色的蝴蝶、特殊的鸚鵡蛇，還有一種水玉杯屬的植物。
巴西帕拉伊巴聯邦大學（Federal University of Paraíba）教授莫拉（Mario Moura）說，「大眾以為我們已熟知地球物種，但即便是最樂觀的估計，我們所知僅約20%。」有些估計甚至認為，有正式科學紀錄的物種僅占10%。
科學界所謂的「新物種」並不代表人們新發現，或是首次知道它們。發現後要經嚴謹的研究與描述、確認其唯一性，再經正式命名，才能稱「新物種」。這個過程耗時多年，不幸的是，受到開發與氣候變遷的影響，許多新物種在完成命名前就幾近滅絕。
在地球交錯連結的生命網中，每一個物種都無可取代。如能保護下來，它可能是救治疾病的藥物，也可能是供果腹的糧食。
新物種的發現有不同管道，有時來自科學探險，有的則在基因研究中「現身」，例如博物館館藏經比對後發現是新物種。有的物種原本就已認識，但經深入研究後，才確認是獨立物種，2025年在大西洋海域發現的鬼蝠魟就是一例。
在許多情況下，科學家所找到的「新物種」，其實當地人或原住民早已熟知並取了名字。在他們的引導與協助下，科學家才能尋獲這些物種並進一步研究。
以下是2025年幾個值得特別關注的新物種：
一、秘魯雲霧林深處的鼠負鼠
巴西生物學家帕萬（Silvia Pavan）2018 年在秘魯阿比塞奧河國家公園（Río Abiseo National Park）研究稀有松鼠時，意外發現了生活在高海拔雲霧林的鼠負鼠（mouse opossum），經DNA分析確認為獨立新物種，命名為Marmosa chachapoya。秘魯安地斯山脈的東部地勢險峻且森林茂密，藏有許多未發現的特有種。
二、肯亞古老森林的夢幻鱂魚
在肯亞古老的貢戈尼森林（Gongoni Forest）中，科學家發現了令人驚豔的新種鱂魚，鱗片閃爍著藍色光澤，並帶有鮮紅斑紋，命名為Nothobranchius sylvaticus，種小名sylvaticus的意思是「與森林相關」。
「森林鱂」（暫譯）生活在姆庫魯穆齊河（Mkurumudzi River）的季節性沼澤，是學界所知第一種棲息於森林生態系中的鱂魚。研究員雖然早在2017年就採集到幼魚標本，但等到DNA分析出爐，才確定是新物種。森林鱂是肯亞境內全新的遺傳譜系，牠的發現意義非凡。
森林鱂棲地極小，過去因鈦礦場抽水而面臨嚴重威脅。如今採礦作業已停止，但農業擴張與人為開發仍持續破壞牠們賴以為生的沼澤。保護森林是維繫森林鱂生存的關鍵，專家極力呼籲將貢戈尼森林正式列為「關鍵生物多樣性區域」（Key Biodiversity Area），並敦促當地社區共同保育。
三、坦尚尼亞的「三千年古樹」
植物學家在坦尚尼亞的烏德宗瓦山（Udzungwa Mountains）發現全新的樹種，命名為Tessmannia princeps。這些巨木可達40公尺高。科學家估算，部分樹木可能已有2千至3千歲，現正透過放射性碳定年法進一步確認。
這群古樹僅剩下約100棵成年植株，分布在兩個小型自然保護區。由於數量很少，棲地也很小，目前列為易危（vulnerable）物種。所幸，這片森林已納入棲地復育計畫，為古樹的存活帶來希望。植物學家比安奇（Andrea Bianchi）表示，過往沒有任何這類物種的紀錄，新發現讓人驚喜又震撼。
四、安哥拉的閃耀藍蝴蝶
科學家在安哥拉南巴山脈（Namba Mountains）發現美麗的新蝴蝶，翅膀閃耀著藍色光澤、黑色邊緣，翅膀背面則是銀白色，帶有橘、褐色花紋。蝴蝶命名為「法蘭西斯華麗藍寶石灰蝶」（暫譯）（Iolaus francisi）。
法蘭西斯華麗藍寶石灰蝶的幼蟲僅吃高山常綠林中的槲寄生植物。然而，野火、農業開墾與伐木的威脅下，這片森林僅剩591公頃。即便如此，這片森林裡已發現至少13種特有種。科學家擔心在發現所有新物種前，森林就已遭破壞。現正與當地社區、保育人士加緊合作保護山脈。
五、馬來西亞野餐區下的「水玉杯」
2023 年，自然觀察者在馬來西亞烏魯冷岳森林保護區（Hulu Langat Forest Reserve）的熱門野餐區發現一株奇特的植物，白色花朵透著些許粉色。照片上傳自然網站後，引發科學家關注，之後證實這是新物種並命名為Thismia selangorensis。
這類植物俗稱仙女花燈（fairy lanterns），是水玉杯屬。多生長在地底，因缺乏葉綠素而無法自行製造養分，須從真菌中竊取營養。僅在10月至隔年2月開花，且細小的花朵常被落葉覆蓋，難以發現。這項發現說明了，日常生活的地點也可能藏有重大的科學發現。
目前，在其它地方都尚未發現這種水玉杯簪，在野餐區附近找到的也不到20株。科學家擔心遊客誤踩或洪水沖走，將之歸為極度瀕危（CR）物種。
六、「吉他鯊」與超過 850 種海洋新物種
「海洋生物普查」（Ocean Census）計畫僅花不到兩年的時間，就發現866個新物種。他們找到南非沿岸僅4公分長的小型侏儒海龍（pygmy pipehorse）、挪威附近3000公尺深海的笠螺（limpet）、極度瀕危的吉他鯊（琵琶鱝科）與多種珊瑚、海星。
海洋占地表的七成，但學界僅記錄約10%的海洋生物，估計仍有100萬至200萬個未知物種。新科技讓現今的物種鑑定速度大幅提升。「海洋生物普查」計畫主管斯蒂茲（Oliver Steeds）表示，科學家在未來十年能學到的知識，遠比起過去一萬年加總起來的更多，「現在是海洋生物學家最好的時代。」
七、喜馬拉雅山的新種蝙蝠
研究員查克拉瓦蒂（Rohit Chakravarty）2016年捕捉到一隻蝙蝠，當時未察覺異樣。然而，採集的血液樣本經DNA檢測並分析後發現，這隻蝙蝠的基因有顯著差異，可能是新物種。為證實這一點，他開始尋找另一隻個體。五年後，他終於成功捕獲第二隻特徵一致的個體。
這次，他仔細研究，發現牠有特別長的尾巴、身體較重、眼周幾乎裸露無毛。團隊結合這些外觀形態、解剖特徵、分子證據與迴聲定位技術資料，確認是新物種，命名為「喜馬拉雅長尾鼠耳蝠」（暫譯）（Myotis himalaicus）。
這支團隊善用新科技工具來尋找新物種，它們曾運用藍牙喇叭播放出的聲音在印度發現「東亞游離尾蝠」（East Asian free-tailed bat）的蹤跡。
西喜馬拉雅山是印度次大陸與亞洲碰撞形成，地處兩大生態區交界，潛藏許多稀有物種。科學家相信，還有更多蝙蝠物種等待探知。
八、加勒比海的「詹姆士龐德」蜥蜴
研究人員在加勒比海發現了35種新蜥蜴，並將在牙買加的金眼鎮（Goldeneye）發現的新種蜥蜴命名為「詹姆士龐德森林蜥」（Celestus jamesbondi）。這個名稱源自多年前小說家佛萊明（Ian Fleming）就是在金眼鎮寫下著名007系列小說，而主角名正是詹姆士龐德（James Bond）。
詹姆士龐德森林蜥是小型蜥蜴，棕色的身體，腹部帶有些許黃色，數量尚稱穩定，但棲地範圍過度狹小，難以長久生存。
美國天普大學（Temple University）科學家運用基因與物理分析，從數百件蜥蜴標本中發掘森林蜥鮮為人知的多樣性。棲地破壞與外來種侵入，讓這35種新物種才剛被發現不久就面臨嚴重威脅，其中3種可能已滅絕（EX），另14種則面臨極度瀕危（CR）。
研究員赫奇斯（Blair Hedges）憂心表示，蜥蜴賴以為生的森林正迅速消失，在我們有生之年就會有許多物種走上滅絕之路。
九、巴西熱帶草原的「鸚鵡蛇」
經科學驗證，一個存放博物館近九年的鸚鵡蛇（parrot snake）標本其實是新物種。牠的外表是亮綠色與黃色，鼻端有獨特的黑條紋，看來像是鬍鬚，因此命名為Leptophis mystacinus，種小名是希臘語「鬍鬚」之意。
這種無毒鸚鵡蛇長約1公尺，棲息在樹上，以小蜥蜴與鳥類為食，目前僅在巴西塞拉多（Cerrado）熱帶草原上發現。蛇類是掠食者，有助控制害蟲數量與維持生態平衡。但是，農場與牧場的過度開發，巴西塞拉多熱帶草原已少了過半的土地，讓蛇的生存倍加艱辛。
十、秘魯安地斯山脈的三種新青蛙
冒著多變天氣、陡峭懸崖與危險荒野的風險，科學家多次深入秘魯安地斯山脈，在2021年至2024年間發現了三種新青蛙，牠們分別是：皮膚凹凸不平、聲音尖銳的Pristimantis chinguelas、腿部帶有黑點的P. nunezcortezi，以及體型最小、長度不足2.5公分的P. yonke。
牠們的生存條件惡劣，棲地處於農業、畜牧與火災的威脅下。科學家雖建議將牠們的受脅等級定為「數據缺乏」（DD），但研判極可能已達瀕危（EN）。科學家查維茲（Germán Chávez）指出：「牠們又小又不起眼，卻顯示出我們對安地斯山脈的了解極度匱乏。」
十一、大西洋發現新種魟魚
過去科學界紀錄的鬼蝠魟僅有兩種，但近期研究證實，大西洋的鬼蝠魟在基因與外觀上與其他兩者顯著不同，認定為新物種。新種鬼蝠魟以巴西原住民神話的水神「亞拉」（Yara）命名，名為「亞拉鬼蝠魟」（Mobula yarae）。外型雖與親緣物種相似，但兩肩處帶有獨特的V型白色斑塊，眼部及口部的顏色較淡。
比起其它棲地範圍更大的鬼蝠魟，亞拉鬼蝠魟僅分布於西大西洋且靠近海岸，更易受到人類活動、污染與疾病的影響。研究員布凱爾（Nayara Bucair）說，雖然他已研究上千照片與標本，但直到第一份基因檢測出爐時，他才如釋重負，確信是新物種。
