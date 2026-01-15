2025年是有史以來第3高溫年！鄭明典示警「很難短時間降溫」

氣象署表示，今天（15日）清晨各地偏涼，西半部及宜蘭普遍在12至15度，而花東為16、17度，局部受輻射冷卻影響，桃竹苗、嘉南及花蓮局部有來到10度以下。不過白天起隨著太陽加熱，氣溫迅速回升，北臺灣高溫來到23-25度，中南部則可達26-28度，感受較溫暖，留意日夜溫差大，請適時調整穿著。

前氣象局長鄭明典在臉書上回顧2025年的氣溫。他表示，去年2025年是有現代分析以來第3高溫年。而更需要注意的地方是，最熱的3年就是最近的3年，而且增溫幅度顯著地高於過去所有紀錄。

廣告 廣告

全球海溫平均圖

他分析，近期增溫主要來自海洋的暖化。由於海洋有很大的熱容，海洋一向被視為穩定地球氣候最重要的因子，但是，只要一旦海洋熱起來，大氣就很難在短時間內降溫了。

也因為海洋的升溫不只是海表面，在很深層的海洋也都觀測到升溫的現象，最近國際上對全球暖化的預期更趨悲觀了。