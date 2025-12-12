2025年時代雜誌年度風雲人物：「AI建築師」

時代雜誌（TIME）的2025年年度風雲人物：AI建築師們。

美國「時代雜誌」（TIME）11日公佈了2025年的「年度風雲人物」，叫做「AI建築師」，聚焦AI革命的關鍵人物，包括輝達執行長黃仁勳等人在內，都被列入「AI建築師」的行列當中。（葉柏毅報導）

在最新一期時代雜誌的封面上，列了輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、OpenAI執行長阿特曼、Meta執行長祖克柏，以及全球首富馬斯克等人，他們都是時代雜誌所認為的「AI建築師」。

時代雜誌表示，之所以會這樣選擇，是觀察到AI對社會各層面的重大影響，從媒體到政治再到勞動市場。時代雜誌總編輯「賈可布斯」（Sam Jacobs）指出，今年，AI的全部潛力展現得淋漓盡致，人們也清楚意識到這股AI浪潮，「我們無法回頭，也無法退出」，無論問題是什麼，AI都將是解答。

時代雜誌稱，AI在2025年以全新、令人興奮，有時也令人恐懼的方式改變了世界，文中也稱AI是自從核武出現以來，大國競爭中「最具影響力的工具」。賈可布斯表示，這些「AI建築師」開啟了智慧機器的時代，令人類驚嘆又擔憂，改變了現在，並且超越一切可能。今年，沒有人比那些建構、設計和創造AI的人帶來更大的影響力。