2025年最多降雨地出爐 前三名都飆破7000毫米

進入冬季雨量減少，近期多為乾冷天氣，但氣象粉專分享2025年雨量排行榜，全台雨量最多的地區，宜蘭南澳就佔了第一、三名，而降雨量第二名則在台灣尾的屏東山區，3地一整年雨量超過7000毫米，驚人雨量的原因都跟颱風有關。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」根據中央氣象署統計資料，彙整2025年全台雨量排行榜，其中第一名為宜蘭南澳西帽山，以7908毫米奪冠，其次是屏東大漢山的7835毫米，第三也是宜蘭南澳的東澳嶺，累積降雨7307毫米。

粉專解釋，第一、三名的西帽山、東澳嶺，是因為東北季風加上颱風共伴效應的威力，帶來不容小覷的降雨量，至於屏東的大漢山與冠軍僅差不到100毫米，則是颱風接力襲擊與西南氣流的加持下，雨量也相當驚人。

粉專指出，如果以地圖來看，從雨量分布圖可以清楚看到中央山脈的阻擋效應，東半部與高山地區雨量豐沛，多為紫、紅色，而西半部平原地區則呈現相對乾燥的藍綠色，一刀切對比非常強烈。

氣象署預報員鄭傑仁表示，菲律賓東方海域上形成今年第一號熱帶性低氣壓，預計未來有發展為輕度颱風的趨勢，但大致是在菲律賓東方海面活動，對台灣天氣無直接影響。

氣象專家賈新興則指出，目前菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，可能於15日增強為今年第一號颱風「洛鞍」。氣候上平均正月颱有0.5個，台灣氣象史上1月最多出現2個颱風，總共發生4次，分別是1957、1965、1985以及2014年。

