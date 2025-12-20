2025年最後一個「天赦日」遇「冬至」 80年一遇祈福開運好日子

「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子。（楊登嵙提供）

記者楊文琳/台中報導

2025年12月21日（農曆11月2日），是「天赦日」又是「冬至」，80年難得一遇，效果特強，民俗專家楊登嵙表示，12月21日是今年國曆及農曆最後一個「天赦日」，要好好把握，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。

楊登嵙指出，古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，祭拜最佳時間為該日早上5點至下午3點。

楊登嵙表示，古人說：「冬至一陽生」，意思就是陰氣到冬至時盛極而衰，陽氣則從此開始萌芽。古代還有「冬至大如年」的說法，只要冬至調養正確，未來一年皆可收其效。以肉類加上滋補中藥材，烹煮成麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等，除了祛寒，也補元氣。但須注意自己的體質適不適合，也忌補過頭，對不敢吃羊肉、或吃素的人來說，可以改喝由茯苓、蓮子、山藥、芡實（或薏仁）煮成的四神湯，進補的效果溫和不燥熱，適合所有人食用，而冬天有兩個大日子必須吃羊肉，一個是立冬、另一個就是冬至。

另外，楊登嵙也特別提醒，2025年「冬至」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、馬、羊、豬，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷。