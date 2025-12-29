2025年最後一周再飆新高！銀價突破每盎司80美元 白銀ETF大漲近5%

受投機性買盤、利率有望持續下行等影響，貴金屬價格獲得支撐，白銀今（26）日再刷新歷史高價，突破 80 美元／盎司。 圖：翻攝自《FX168財經》

[Newtalk新聞] 2025 年的貴金屬行情亮眼，來到最後 3 個交易日，白銀現貨今（29）日早盤再飆出新高價，高點來到 82.67 美元／盎司。

美媒《CNBC》報導指出，受投機性買盤和供應持續吃緊的推動，現貨白銀價格突破每盎司 80 美元以上里程碑。斯普羅特資產管理公司（Sprott Asset Management）指出，今年銀價上漲，反映了自由交易庫存的消耗，隨著需求增加，價格波動幅度也隨之增加。

Global X ETFs 高級投資分析師 Trevor Yates 表示，銀價的上漲行情持續反映明（2026）年更樂觀的宏觀經濟前景，「較低的利率與美元走軟，可能將提升硬資產的吸引力。」

日前，白銀價格才突破了 45 年來最高紀錄，預計 2025 年漲幅達一倍以上。與今年上漲 72%、創歷史新天價的黃金一樣，投資人囤積白銀（包括實體和紙面），希望以此儲存財富並對沖美元和其他貨幣的風險。

此外，《華爾街日報》指出，珠寶商、醫療器材製造商、電動車製造商、資料中心開發商，尤其太陽能板工廠，對白銀的需求也十分旺盛。花旗（Citi Group）分析師估計，太陽能產業消耗了近 30% 的白銀年產量，這些白銀來自採礦和回收利用。然而，由於全球純白銀礦藏基本上已經枯竭，不太可能出現大量新開採的白銀湧入市場。

「儘管美國一直在減少對太陽能產業的投入，但歐洲、中國等並未放慢太陽能裝置容量的步伐，這會消耗大量的白銀，」斯普羅特資產管理公司執行長 John Ciampaglia 表示，該公司管理著持有白銀實物的基金。

如今，白銀通常是開採其他金屬（如銅、金和鋅）的副產品。Ciampaglia 表示，這意味著白銀的供應反​​應，通常是隨著對其他金屬的需求驅動，而非白銀本身的需求。

類似的動態，也出現在貴金屬相關ETF中，這類基金讓投資人不用實際買進貴金屬，即可參與投資。投資人熟悉持有黃金的ETF——「SPDR 黃金信託基金」（GLD），上週五收在每股 416.74 美元，而最大的白銀ETF——「iShares 白銀信託基金（SLV）的每股價格來到 71.12 美元；國內市場中，「期元大道瓊白銀」（00738U）早盤來到 64.65 元，漲幅 4.7%，比「期元大S&P黃金」（00635U）今日於平盤震盪的表現更加亮眼。

