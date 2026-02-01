2025年最成功的台灣航空公司是誰？
在航空業景氣回溫、各家航空公司積極擴點與行銷的這一年，市場上越來越多人討論「誰是最成功的航空公司」。
2025 年最成功的航空公司是誰？這個問題看似簡單，但是「成功」有許多評估標準，不能僅看行銷聲量，或憑藉機上服務的個人感想論斷。除了消費者看重的會員權益、危機處理、客服效率等服務水準，更要從航網佈局與營收規模，深入到運能配置、財務結構，推敲個別公司面對景氣循環時的抗壓能力。
綜觀整體航空市場，中華航空、台灣虎航、長榮航空以及星宇航空各有經營亮點，從運能與財務結構的基本面來檢視，才更能深入分析 2025 年航空業的經營狀態與景氣變化。
受惠AI熱潮 華航營收獲利皆創新高
華航在2025年或許仍稱不上最搶眼，但卻是財務結構最穩健耐打的一家。2025 年前三季華航獲利已經創下新高，第四季合併營收 541.6 億元，季增 6.47%、年增 2.4％，又寫單季營收新高；累計全年營收 2,090.9 億元、年增 2.56％，續創年度新高。
其中全年貨運收入 668.31 億元、年增 10.08％、創年度新高，是支撐全年營收創新高的重要動能。對於平常只接觸客運的消費者而言，華航的優秀獲利出人意表。但華航絕非僥倖，過去幾年因為疫情，航空業大幅偏離正常景氣循環，華航現任董事長高星潢第一時間決斷，大量轉訓機師，實現短時間內貨運大增班，即使旅遊需求大幅降低，華航仍能維持相對穩定的現金流。
華航現在有國內最大規模的貨機機隊，吃到「AI 超級週期」的貨運紅利，又可以靈活調度客貨運能。華航乘勝追擊加開了鳳凰城航線，目前每週三班直飛服務，1 月平均訂位超過 7 成。
從航網佈局觀察，華航 2026 還要增班釜山、布拉格、紐約，都是旅遊與商務同步增溫，機票供不應求的航點。由於華航舊機折舊多已攤提完畢，搭配 2026 開始陸續交付新機，運能增加卻不會大幅提高成本，這便是華航的獲利黃金公式。
透過長程線與商務艙支撐單位收益，讓長榮在高基期下仍能守住獲利水準。
長榮深化北美佈局 營收獲利延續龍頭地位
長榮航空則展現另一種成熟，總經理孫嘉明表示，2026 年有 2 架 B787-9 新機加入，但同時有另外兩架退出，整體機隊規模不變。但長榮今年 7 月開航直飛華盛頓 DC，旅客可以藉由轉機等方式，補足美國東南的航點。未來北美直飛航點將達 10 個航點，有機會全年達到每周百班。
透過長程線與商務艙支撐單位收益，讓長榮在高基期下仍能守住獲利水準。12 月合併營收達 202.6 億元，較去年成長 1%，寫下單月歷史新高。累計全年合併營收 2,203.3 億元，雖然因基期影響較 2024 年微幅減少 0.31％，仍然是歷史次高的亮眼表現。
與肩負國家任務的華航不同，長榮展現運能擴大兼顧獲利增加的精明策略：因為已有龐大機隊，並不著急擴編新機，而是運用強大的後勤資源，將米蘭、紐約等黃金航線的班次加密，還有拓展達拉斯、華府等關鍵新航點。
在長榮佈局幕後，有兩點值得關注的趨勢：首先，台灣在 2025 年第一大出口市場已經變成美國，而且是以 AI 硬體為主力，因此長榮與華航一樣在 AI 超級週期獲利甚豐。未來華航在鳳凰城，長榮在達拉斯，都會迎來更強勁的貨運需求。
其次是開闢華府航點，不僅補上美國東南航網拼圖，大眾比較少注意到的是，孫嘉明總經理曾提到華府有政治、金融科技與軍事的區位優勢，在台美雙邊關係增溫的政治環境下，不論是公務互動、商務往來、軍事交流都會增加。
在剛出爐的台美貿易協議之中，有一條「建立雙邊投資機制」，美國承諾要對台灣投資，國防產業更是其中重點。如果回顧 2025 年長榮航太等航太軍工股的漲勢，不難理解長榮善用集團資源，默默提前佈局美國東南航網的戰略意義。
難怪孫嘉明有底氣說出「不覺得今年票價會鬆動」，長榮「量價齊揚」的盛世可望延續。
星宇航空幾乎是疫情後才實際接單的公司，因此載客數與營收都是創新高。
星宇虎航營收耀眼 小機隊規模搶攻利基市場
在兩大航空公司身後，還有兩家規模較小但營收成長幅度大的公司。
台灣虎航 12 月自結單月營收 14.8 億元，同期年增約 14.3%；第 4 季單季營收 43.1 億，月與季營收皆為同期歷史新高。2025 全年累計營收 168.99 億，連續兩年歷史新高。
星宇航空 12 月營收 41.3 億元，年增 17%，全年營收 440.5 億元，年成長 24%。星宇航空幾乎是疫情後才實際接單的公司，因此載客數與營收都是創新高。
這兩家還在高速成長期的航空公司，各有野心勃勃的機隊擴編計畫。星宇預計在 2026 年交付 14 架新機，國籍航空首架 A350-1000 已於 1 月 6 日抵台，成為航空迷津津樂道的話題。虎航準備引入 15 架新機，雖然清一色是 A321neo，但座位數將從 180 座增加至 233 座，單位成本進一步降低。
為了吸引年輕旅客，星宇跟虎航都持續推出話題性的星級餐點及品牌專屬香氛。星宇更是將開航歐洲線的消息登上 101 光雕，一口氣成為聖誕節期間的全國話題熱點。
在最關鍵的客戶開發方面，星宇在 1 月 15 日開航鳳凰城，搶進台積電商機；增加多條台中出發的航線，而且準備進軍高雄小港機場。虎航則是擴大國內外多個機場的自助報到服務，並且在今年首季推出「Team Tiger」會員訂閱制。兩家分別用不同的策略搶佔利基市場。
2025景氣大熱 獲利與年終卻是兩樣情
儘管航空公司宣傳花招百出，評估企業最終還是要回歸獲利表現。在航空業景氣大熱的 2025 年，長榮、華航、虎航都繳出亮眼的成績單。華航前三季稅後淨利 122.5 億元，EPS 1.81 元，都是史上新高；虎航前三季稅後獲利 19.69 億，EPS 達 4.28 元傲視同行；長榮前三季合併淨利 195.99 億元，EPS 3.43 元，雖然 EPS 略遜於虎航，從淨利金額來看卻是不折不扣的獲利王。
星宇的走勢卻與眾不同，第一季 EPS 0.3、第二季 EPS 0.01 、第三季 EPS -0.15 轉為虧損。前三季稅後淨利只有 4.75 億元，EPS 0.16元。
長榮、虎航、星宇都指出第三季客運市場發生波動，事後也證明，因為氣候炎熱導致賞楓季遞延，各家第三季獲利受到侵蝕。華航、長榮因為有長期累積的穩定商務客群，以及持續增加的貨運營收支撐，整體不受影響；但是虎航與星宇幾乎仰賴客運營收，就受到很大衝擊。
虎航在第三季獲利年減 50%，是因為廉航嚴格控管成本，才保持獲利；星宇因為自我定位是「精品航空」，從大量購機、豪華機上裝潢到公關行銷都所費不貲，導致星宇第三季虧損 4.49 億元。
業界評估，星宇高度依賴新機隊作為品牌話題，其所帶來的折舊與租賃成本卻讓財務吃不消。雖然第四季客運回暖，星宇全年損益可望勉強維持正值，但艱困的財報表現，讓星宇董事長張國煒，不得不做出「年終一個月」的難堪決定，張國煒本人躊躇滿志的「王子」光環也變得黯淡不少。
2025 航空業景氣大好，華航、虎航、長榮紛紛開出令人稱羨的年終獎金，星宇內部則是經歷了一場尷尬的跨年。「年終一個月」消息一出，不僅震撼全公司，也引爆全國話題，讓市場訝異張國煒從「王子復仇」又淪落到「王子賠錢」的窘境。
虎航在第三季獲利年減 50%，是因為廉航嚴格控管成本，才保持獲利。
航空公司應更注重財務 不能「行銷偏食」
航空公司的本業是運輸，華航同步擴大航網佈局與貨運運能，讓這家老牌航空公司各項財報再創新高；長榮的航網佈局，則更加鞏固長程線與商務艙的市場地位，並透過達拉斯航點將牢牢掌握「德州竹科」的客貨運利益。虎航秉持「市場在哪裡就飛哪裡」，靈活調整區域航點，現在幾乎覆蓋了所有日本觀光熱點。
三家的共同點都是嚴格控制成本，儘管都有增班、擴點，卻不至於侵蝕獲利。這與星宇形成鮮明對比——星宇目前營運最薄弱的一環，就是財務能力。
不可否認，星宇在品牌經營與市場話題上極為成功，然而星宇的擴張速度已經遠遠跑在內部財務能力之前。
更值得警惕的，是高速擴張與期待管理之間的落差。當經營者以高度個人化的風格主導公司形象，過度強調營收高歌猛進、體驗尊絕不凡，短期能換來消費者關注與好感，長期卻會放大投資人與員工的相對剝奪感。甚至在消費者之間，也因為航班延誤、艙等調降、卡客權益縮減等等，越來越注意到星宇在財務紀律與風險控管的不成熟。
從產業角度來看，2025 年已清楚提醒市場一件事：航空業終究是一門資本密集、現金流導向的生意，而不是舞台表演。已經有太多航空公司經不起市場考驗而消失，當華航和長榮兩大集團用時間與財報證明自己的成功之道，星宇或許該思考，如何平衡高速成長的沉重代價。
※作者為產經分析師
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 247則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 52則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 39則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 11則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 53則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 104則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
財從天上來！「4星座」正偏財運雙旺 獅子座是吸金黑洞
邁入2026年丙午馬年的首月底，隨著月亮與象徵擴張、幸運的「第一大吉星」木星在星空精準合相，一股充滿生機的能量正橫掃財帛宮。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，這股能量會帶來富足感，未來1個月將對4星座產生影響，迎來資產增值的黃金期。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3則留言