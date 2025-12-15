2025年最獨特的閱讀體驗 出版業中正紀念堂舉辦年終聯合書畫展銷會

（記者鄭松維∕台北報導）在寒假的生活裡，給自己一個舒心快樂的時光，由中華民國圖書出版事業協會舉辦的歲末年終的書與畫的展銷會，12月中旬在中正紀念堂大孝門廣場展開，展期自12月19日起至115年2月2日止，每日上午九點到晚上九點，展出45天。

中華民國圖書出版事業協會楊蓮福理事長（左一）推廣閱讀風氣不遺餘力。（圖片提供∕臺灣版協）

中華民國圖書出版事業協會楊蓮福理事長語重心長的表示：「出版產業蕭條已久，臺灣版協能做的就是幫業者找場地，多辦展，讓業者把書賣出去。」「但場地費太貴的我們實在租不起，本會經過兩年的試辦，中正紀念堂的場租金算是比較合理，人流也相對活絡，交通又方便，效果還不錯，是辦書展比較理想的地點」。

歷屆在中正紀念堂廣場舉辦的書展活動，深受愛書人的喜愛。（圖片提供∕臺灣版協）

過往臺灣版協在中正紀念堂舉辦的書展，前兩屆委由南門書局及楨德圖書公司聯會試辦，因承辦有展位成本的負擔，無法開放給其他會員參展，會員有些怨言。所以本屆以開放方式給所有會員自行報名參展。楊理事長說：「原本規劃擴大在中正紀念堂民主大道舉辦，但因民主大道面積將近1700坪，光租金及展位搭建費用就要200多萬，本會實在負擔不起，由於經費一直沒著落，籌劃上浪費了很長時間，只好回歸到大孝門場地繼續舉辦。」本屆委由北星圖書及新一代圖書公司聯合承辦，經與中正紀念堂文資處多次協調，檔期敲定於12月中旬的時間開展，展出45天。

愛書人在書展展櫃挑選喜好的書籍。（圖片提供∕臺灣版協）

雖然整體促銷方案尚未定案，因時間緊迫，主辦方立即通知會員報展，沒想到在短短兩周時間就有上百家出版社趕來報名，足以看出各出版社年底展銷的迫切需要。然而，大孝門場地約224坪，展桌不到100張，最多只能容納40家出版社的圖書參展，主辦方對向隅的66家出版社深感抱歉，只能請等下一檔的展覽爭取較大的場地再來共襄盛舉了。

出版界人士受訪坦言:「在出版界一片蕭條下，像圖書出版事業協會這樣用心為出版業者尋找展銷管道，讓出版社書直接展銷給消費者的情形已很少，期盼出版協會每年能多辦些這樣的展銷活動，業界樂意支持，消費者更是期待。」從這次出版社報名的熱烈看到出版業界對展銷的渴望與需求!

圖書展銷活動，業界樂意支持，消費者更是期待。（圖片提供∕臺灣版協）

本屆承辦方北星圖書及新一代圖書兩公司對展場的規劃非常用心，現場購書除了要讓讀者享受各種折扣的購書樂趣，會場還結合休閒與視覺的概念，現場除有精美的海報設計，牆面懸掛名家畫作外，凡現場購書滿3000元者，即致贈「永恆畢卡索－光影藝術展（115年1月1日於中正紀念堂一樓展廳展出）」價值450元門票一張，每天20張，早買早送，送完為止。

書展期間主辦方也會安排出版座談會，第一場時間訂在115年1月9日（五），主講者：楊蓮福理事長及張人傑教授對談，題目：「《台灣第一勇》－台灣民主化歷程相關文物」，歡迎藝文界朋友踴躍出席！

