2025年最關心的事！輝達擊敗川普殺出血路 房市十大代表字、新聞出爐了

記者陳韋帆／台北報導

2025年全台房市一片愁雲慘霧，「限貸令」、「川普關稅戰」利空壟罩全台，惟「輝達落腳北市科」能分庭抗禮。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年進入歲末，回顧今年全台房市脈動！台灣房屋票選活動指出，2025年房市代表字第一名為「限」，最關注房市新聞則為「輝達落腳北市科」，其次則為「川普關稅戰」。顯示2025年房市受到「限貸令」、「川普關稅戰」影響一片愁雲慘霧，唯有輝達能分庭抗禮，成為少有的利多關注焦點。

根據台灣房屋統計，2025年房市代表字，前三名依序為「限」限貸令；「難」買房難、賣房難；「苦」苦等讓利、苦等回溫。2025年房市最關注新聞，前三名依序為「輝達落腳北市科」、「川普掀關稅戰」、「房市風暴三大建商倒閉」。

2025房市大代表字。（圖／台灣房屋提供）

2025年房市成敗都是新青安貸

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房市「成也貸款，敗也貸款」！先有新青安貸款助攻房市火熱，後有央行限貸令讓交易大降溫，央行限縮貸款門檻、銀行核貸期延長，且調高利率以價制量，核貸成數保守，重重限制下，資金流陷難關，市場買氣降溫，相較於去年的熱絡景氣，今年房市表現明顯踩剎車，因此民眾對「限」字特別有感。

觀察近三年房市代表字，2023年，央行祭出第五度升息，房價、物價、利息全面走揚，「漲」字再度成為年度代表字；2024年，央行雖釋出利率凍漲紅利，但信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族依然「難」成家；來到2025年，利率仍凍漲，但受限貸令政策，持續「限」縮貸款門檻，讓購屋腳步呈現停看聽。

2025年房市十大新聞。（圖／台灣房屋提供）

輝達力抗川普 房市利空中殺出血路

關於2025年時大房市新聞，輝達落腳北市科在一片愁雲慘霧中脫穎而出，力抗川普關稅戰利空。

張旭嵐說，今年房市被限貸令、川普關稅照內外夾攻，而輝達落腳北市科房市利多，雖影響區域有限，但選址過程相當戲劇化，讓民眾相當關注，塵埃落定後，估計將為國內AI產業挹注強勁紅利，並吸引外資進一步布局。

展望2026年，她認為，政策變化不大，房市將反應「物競天擇、適者生存」，在貸款保守、資金有限，待售物件選擇多的情況下，購屋者更看重個案條件，賣得動的物件多需具備「區域機能」、「建設利多」、「物件格局」和「親民價格」等綜合條件，否則將被市場淘汰；而房仲業也將進化，深耕地方、專業取向和服務熱忱的房仲，也才具備生存底氣。

