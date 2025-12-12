2025年末三大台典禮總整理！SBS歌謠大戰豪華卡司公開 KBS、MBC典禮時間陣容一次看
韓國娛樂圈年末相當忙碌，除了有各大頒獎典禮外，韓國三大電視台SBS、KBS、MBC也有年末歌謠、演藝、演技大賞，集結今年當紅的歌手、綜藝人、演員們，讓年末舞台星光熠熠！今年SBS歌謠大戰卡超華麗，包括允浩、KEY、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TXT、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、BABYMONSTER等，直逼頒獎典禮陣容；音樂類還有KBS歌謠大祝祭、MBC歌謠大祭典卡司陸續公布中。SBS、KBS、MBC歌謠大戰、演技大賞、演藝大賞卡司、播出時間一次看。
12月韓流年末行事曆
【音樂類】
12/19（五）KBS歌謠大祝祭
12/25（四）SBS歌謠大戰
12/31（三）MBC歌謠大祭典
【綜藝類】
12/20（六）KBS演藝大賞
12/29（一）MBC演藝大賞
12/30（二）SBS演藝大賞
【戲劇類】
12/30（二）MBC演技大賞
12/31（三）SBS演技大賞
12/31（三）KBS演技大賞
【音樂類】2025年 SBS歌謠大戰
時間：2025/12/25（四）
地點：INSPIRE Arena
主持人：Young K、安兪真、渽民
演出陣容：鄭允浩、KEY、NCT DREAM、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、MEOVV、izna、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、SKINZ、HITGS、ALLDAY PROJECT、Baby DONT Cry、AHOF、CORTIS、AxMxP、IDID等。
【音樂類】2025年 KBS歌謠大祝祭
時間：2025/12/19（五）18:15
地點：松島國際會議中心
主持人：張度練、文相敏、ILLIT Minju
演出陣容：CNBLUE、10CM、Roy Kim、朴瑞鎮、Jannabi、Lovelyz、多榮、NCT DREAM、MARK、楷燦、THE BOYZ、fromis_9、李燦元、P1Harmony、STAYC、aespa、LE SSERAFIM、tripleS、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE、CLOSE YOUR EYES、HITGS、Baby DONT Cry、AHOF
【音樂類】2025年 MBC歌謠大祭典
時間：2025/12/31（三）19:50
地點：待公布
主持人：珉豪、ALLDAY PROJECT Annie、黃旼炫
演出陣容：待公布
[2025 MBC 가요대제전 티저] 민호가 선보일 심플한 멋 | MBC 251231 방송
오늘의 생일자 첫째 MC 민호와 함께하는 2025 MBC 가요대제전!
올해 핵심 키워드는 ‘멋’!
20주년 기념 상상을 초월하는 스케일은 물론
신선한 무대로 풍성한 재미까지!
2025년 12월 31일 (수) 저녁 8시 50분 방송 pic.twitter.com/fY7sOFFR9r
— withMBC (@withMBC) December 9, 2025
【綜藝類】2025年 SBS演藝大賞
日期：2025/12/30（二）20:00
場地：SBS Prism Tower
主持人：全炫茂、車太鉉、李秀智
相關節目：《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》、《只要有空》、《哇!真的嗎?世上還有這種事》、《叢林飯2》、《出神入化的戀愛2》、《B:MY BOYZ》、《我們的抒情曲》、《Little Island, Big Hero》、《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》等。
【綜藝類】2025年 KBS演藝大賞
日期：2025/12/20（六）20:20
場地：汝矣島KBS新館公開廳
主持人：李燦元、李珉廷、文世潤
祝賀表演：金鍾旼、Boom、朴瑞鎮、申允勝、朴哲圭、永卓、金蓮子、10CM、宋恩伊、李昇基、Forestella
相關節目：《兩天一夜第四季》、《我的超人爸爸》、《做家務的男人們》、《搞笑音樂會》、《洗車JANG》、《Crazy Rich Korean》、《屋塔房的問題兒童們》、《情來情往李珉廷》、《狗狗很優秀》、《姐姐對我來說是女人》、《尋找舊情人》等。
【綜藝類】2025年 MBC演藝大賞
日期：2025/12/29（一）
場地：上岩MBC媒體中心公開廳
主持人：全炫茂、張度練、KEY
相關節目：《幫我找房子吧》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢?》、《Radio Star》、《蒙面歌王》、《全知干預視角》、《Half-Star Hotel in Lost Island》、《Class Beyond Border》、《Good Day》、《既然出生就環遊世界4》、《深夜怪談會5》、《I'm Sunny Thank You》、《新人教練金軟景》、《最強棒球》、《鄉村李章宇2》、《極限84》等。
【綜藝類】2025年 SBS演技大賞
日期：2025/12/31（三）20:00
場地：SBS Prism Tower
主持人：申東燁、蔡元彬、許楠儁
相關戲劇：《四季之春》、《我的完美秘書》、《寶物島》、《鬼宮》、《我們的電影》、《一吻爆炸》、《TRY：我們成為奇蹟》、《家母螳螂》、《宇宙Marry Me？》、《模範計程車3》等。
【戲劇類】2025年 KBS演技大賞
日期：2025/12/31（三）19:30
場地：待公布
主持人：張聖圭、南志鉉、文相敏
相關戲劇：《奇怪的她》、 《喀喀喀喀》、 《惡人之國》、 《24小時健身俱樂部》、 《我奪走了公爵的初夜》、 《灰姑娘遊戲》、 《抓住大運》、《女王之家》、 《拜託老鷹5兄弟！》、 《我的女友比我帥》、 《親密的雷普利》、 《瑪莉與奇怪的爸爸們》、 《華麗的日子》、 《十二使者》、 《恩秀的好日子》、《最後的夏天》、 《Love : Track》等。
【戲劇類】2025年 MBC演技大賞
日期：2025/12/30（二）
場地：上岩MBC媒體中心公開廳
主持人：金聖柱、李先彬
祝賀表演：紫雨林
相關戲劇：《親切的善珠》、 《吞噬太陽的女子》、 《加州汽車旅館》、 《臥底高中》、 《芭妮與哥哥們》、 《勞務師盧武鎮》、 《孟教練的惡評者》、 《死亡天使瑪莉》、 《走到月亮為止》、 《月亮在江邊流淌》等。
想看更多韓流頒獎典禮資訊？
🏆 2025 MMA頒獎典禮：12/20 韓國首爾高尺天空巨蛋登場
🏆 2025 AAA頒獎典禮／ACON音樂節：12/6、12/7 高雄世運主場館
🏆 2025 金唱片頒獎典禮：2026/1/10 台北大巨蛋登場
