2025年末回顧／丁噹年度最敢纏人夫 辛曉琪年度最驚被結婚

丁噹（右）和阿弟（左）牽手演唱，CP感滿滿啊～不過阿弟看來魂不附體，想必內心剉咧等。

別人碗裡的總是比較香對吧？（轉頭問夏宇禾）（威～）丁噹似乎最近也沉迷於人夫的好，11月時才在演唱會上和Energy成員阿弟牽手唱新歌〈可以是朋友〉，讓阿弟老婆Mei（邱馨葦）在台下比出手槍姿勢，佯怒嗆聲：「為什麼又要牽手？不能好好唱歌就好嗎！」兩人最近又在耶誕活動上牽小手了！（指）立刻跟Mei打小報告。（廖北仔嘴臉）再加點一首Energy的〈放手〉送給丁噹：都跟你說了放手～不要再聽你的藉口♫

辛曉琪年度最驚被結婚

辛曉琪一臉跨丟鬼的樣子，是看到什麼拍咪亞？該不會是小編吧？

王Aden事件延燒，不少舊影片因此被翻出，老藝人們面對粉絲衝上台的淡定反應，意外贏得一片好評。明年將舉辦演唱會的辛曉琪，想起入行近40年最怕的粉絲互動，是對方幻想兩人新婚，「他寫信說買了新房，布置成我喜歡的樣子，甚至還有婚紗照。」咦，這畫面怎麼有種即視感？小編為了當好許太太，也把許光漢的喜好查得一清二楚，像是我寶貝腦公禁不起餓、睡覺喜歡留盞小燈、坐飛機會靠走道…（攤開小本本細數）

2025年末回顧

歡樂的時光咻一下就過去了～（司馬玉嬌口吻）2025年就要下線，不免俗地要來年終回顧，但這次走一個效率路線，我們回顧上週就好。（理直氣壯）一起來看2025年度風雲人物有哪些？

