2025年末回顧／坤達年度最喪做功德 陳仙梅年度最凹裝小ㄟ

坤達這下不嘻嘻了，連比愛心都厭世感滿滿。

藝人王Aden在校園演唱會遇到女學生上台共舞，因無法「大跳」而擺臭臉，大頭症行徑遭炎上。霸脫～職業笑容是我們藝人的標配好嗎？不過前輩坤達現身「大全聯公益演唱會」，也是一臉冷兵兵…說錯，是冷冰冰啦。（←哪壺不開提哪壺）不管了，反正人帥不要緊，人醜就報警。話說Energy正為明年1月演唱會備戰中，坤達透露，最近密集練習高空特技表演。小編聽說「涼山特勤隊」最擅長的就是高空滲透了，快來招募人才。（又來戳心）

派水某柯佳嬿（右）出馬合比愛心，坤達記得要嘻嘻喔。左為江齊。

陳仙梅年度最凹裝小ㄟ

辣個女人陳仙梅（左），導演叫妳降齡，沒叫妳超越曾智希（右）啊！（曾智希躺著也中槍）

2年多沒演8點檔的陳仙梅，一回歸就讓鄉民炸鍋。50歲的她接演新戲《豆腐媽媽》，被安排降齡演出30歲輕熟女，戲裡的媽甚至還小她2歲，讓網友開酸：「是塞了多少錢給劇組？」陳仙梅大走心，狠砸10幾萬元做醫美。阿梅啊～酸民是讓妳知難而退，不是讓妳知難而上餒。不過阿姨的努力總算有了成果，看陳仙梅出席首映會的黑色透視裝，「布拉假」（台語：胸罩）若隱若現，簡直太犯規～企圖使人硬起來…大拇指比讚。

2025年末回顧

歡樂的時光咻一下就過去了～（司馬玉嬌口吻）2025年就要下線，不免俗地要來年終回顧，但這次走一個效率路線，我們回顧上週就好。（理直氣壯）一起來看2025年度風雲人物有哪些？

